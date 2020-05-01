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    HaberlerEğitim Haberleri Kozmopolit Ne Demek? Tdk'ya Göre Kozmopolitlik Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    01.05.2020 - 21:42 |

    Kozmopolit Ne Demek? Tdk'ya Göre Kozmopolitlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Kozmopolit kelimesi günlük hayatta konuşma diline girmiştir. Fakat pek çok kişi kozmopolit kelimesinin anlamını bilmemektedir. Peki, kozmopolit ne demektir, tam olarak açıklaması nedir? Günümüzde sıkça karşımıza çıkmasından dolayı öğrenmemiz gereken kelimelerden biridir. Sosyal hayatı etkileyen ve toplu sohbetlerde geçen kozmopolit kelimesi merak edilmektedir. Bu nedenle kozmopolit kelimesinin anlamını sizler için derledik.

    Kozmopolit Ne Demek? Tdk'ya Göre Kozmopolitlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Eski Yunanca ve Fransızcadan gelen kozmopolit kelimesi dünya vatandaşı anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre kozmopolit kelimesinin anlamı; çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran şeklinde verilmiştir.

    Kozmopolit Ne Demektir?

    Kozmopolit, evrenselliği savunan ve insanların aynı ahlak kuralları ile tek bir toplama ait olduğu anlamına gelmektedir. Sadece dünyanın tek bir toplum olduğu anlamını da taşımaktadır. İnsanlar arası farklılıkların göz ardı edilmesi ve herkesin eşit görülmesini anlatan bir kelimedir.

    Farklı yerlerde yaşayan ve farklı kültürlere sahip olan kişilerin hoşgörülü davranarak dünya toplumuna katılması demektir. Dünyada tek toplumun olması ve birlik, beraberlik içinde yaşamanın söz konusu olduğunu belirten bir kelime olmaktadır. Ulusal özelliklerini unutmak ve tek bir dünya olmak anlamını taşımaktadır.

    TDK’ya Göre Kozmopolitlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre kozmopolitlik kelimesinin anlamı; kozmopolit olma durumu şeklinde verilmiştir. Evrendeş olarak da tanımlanan kozmopolitlik, birçok ulustan insanları içerisinde barındırma durumuna verilen addır. Dünya vatandaşı olarak kabul görmüş ve aynı ahlak kurallarını benimseyen toplumu açıklamaktadır.

     

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