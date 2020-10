Kpss Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kpss Puan Nasıl Hesaplanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 2002 yılından itibaren uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacaklar bu sınava girmek zorundalar. Sınavı ÖSYM düzenliyor. Sınav 60 genel yetenek, 60 da genel kültür sorularından oluşuyor.



KPSS İçeriği



Sınav, ezber konularla birlikte mantıksal düşünmeyi gerektiriyor. Sınav, genel kültür ve genel yetenek bölümlerinden oluşuyor.

*Türkçe: 30 (4 soru sözel mantık),

*Matematik: 30 (4-6 soru sayısal mantık),

*Tarih: 27,

*Coğrafya: 18,

*Vatandaşlık: 9,

*Güncel Bilgiler: 6 soru olmak üzere toplamda 120 sorudan oluşuyor.



Lise, ön lisans ve lisans konuları farklılık gösteriyor. Doğal olarak sorulan sorular da gördüğünüz müfredata uygun soruluyor. Fakat güncel bilgiler, güncel olaylar üzerinden sorulduğundan mutlaka gündemi takip etmelisiniz.



KPSS Puan Türleri



Sınavda toplamda 121 puan türü bulunuyor. Her bir puan kendi meslek grubunu kapsıyor.

Lisans sınavı; P1, P2, P3 puan türlerini kapsıyor.

*P1, Genel yetenek %70, genel kültür %30,

*P2, Genel yetenek %60, genel kültür %40,

*P3, Genel yetenek %50, genel kültür %50 oranı uygulanıyor.



Ön lisans sınavı; P93 puan türünü kapsıyor. Genel yetenek %50, genel kültür %50 oranı uygulanıyor.



Orta öğretim (lise) sınavı; P94 puan türünü kapsıyor. Genel yetenek %50, genel kültür %50 oranı uygulanıyor.



Kpss Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?



KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.



Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4’e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.



Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net



P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.