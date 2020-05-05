KPSS sınav tarihi değişti mi? 2020 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS sınav tarihleri değişti mi sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle ÖSYM takviminde ortaya çıkacak olan birtakım değişiklikler hayata geçirilmiş ve bazı sınavların tarihleri değiştirilmişti. Peki KPSS sınavının tarihi değiştirildi mi? 2020 KPSS sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.