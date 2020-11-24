KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Önlisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS Önlisans sonuçları için gözler ÖSYM'de... ÖSYM'nin bazen sonuçları erken açıklama gibi sürprizleri olduğu için adaylar sürekli telefon ve bilgisayar başında... Peş peşe KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor. İşte konuya dair bilgiler...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.