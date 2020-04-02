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    HaberlerEğitim Haberleri KPSS Sağlık Bakanlığı Yerleştirme sonuçları açıklandı! (KPSS-2016/6) ÖSYM giriş ekranı
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    02.04.2020 - 11:49 |

    KPSS Sağlık Bakanlığı Yerleştirme sonuçları açıklandı! (KPSS-2016/6) ÖSYM giriş ekranı

    KPSS-2016/6: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolu Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM üzerinden sorgulanan, KPSS yerleştirme sonuçları için arayış başladı. İşte KPSS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı...

    KPSS Sağlık Bakanlığı Yerleştirme sonuçları açıklandı! (KPSS-2016/6) ÖSYM giriş ekranı

    ÖSYM sonuç sitesi üzerinden son dakika bildirim geldi. KPSS-2016/6: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolu Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki KPSS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

    KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğreniliyor.

    KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Minik Muhammed’den özlediği sağlıkçı annesine “Ne olur gel” ısrarıYeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastanede çalışan annesi Şeyma Sincar ile özlediği için telefonda görüntülü görüşen Muhammed Çelebi Sincar'ın “Ne olur gel” diye ısrar etmesi yüreklere dokundu.
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