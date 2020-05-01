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    HaberlerEğitim Haberleri Kudret Ne Demek? Tdk'da Kudretli, Kudretsiz Ve Kudretlilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?
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    01.05.2020 - 21:38 |

    Kudret Ne Demek? Tdk'da Kudretli, Kudretsiz Ve Kudretlilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Dilimize yabancı dillerden geçmiş olan pek çok kelime bulunmaktadır. Kudret kelimesi de günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Kelimenin anlamına dair pek çok araştırma yapılmaktadır. Peki, bu kadar fazla araştırılan Kudret ne demek? TDK'da kudretli, kudretsiz ve kudretlilik kelimelerinin anlamı nedir? İşte kudret kelimesine dair tüm bilgiler.

    Kudret Ne Demek? Tdk'da Kudretli, Kudretsiz Ve Kudretlilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Kudret kelimesinin anlamına dair Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bilgiler yer almaktadır. Kudret kelimesinin kökeni Arapçadır. Kudret kelimesinin 5 tane anlamı bulunmaktadır. Her bir beş anlam da birbirinin yerine kullanılabilir. Kudret kelimesinin anlamını bilmek imla kuralları için de önemlidir.

    Kudret Ne Demek?

    Kudret ne demek sorusunun cevabı güçtür. Bir diğer anlamı ise yetenektir. Kudret kelimesinin diğer anlamları ise şu şekildedir;
    - Tanrı'nın gücü
    - Parasal olarak güç
    - Tanrı yapısı

    Bu kelimelerin hepsi kudret anlamını taşımaktadır. Kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

    TDK'da Kudretli, Kudretsiz ve Kudretlilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Kudretli kelimesinin iki adet anlamı vardır. İlk anlamı gücü olan ikinci anlamı ise başarılı ve üstün olan anlamı bulunmaktadır.

    Türk Dil Kurumu'na göre kudretsiz kelimesinin anlamı ise gücü olmayan takatsiz anlamı bulunmaktadır. Aynı zamanda başarısız olma da denilmektedir.

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kudretlilik kelimesinin anlamı için ise kudretli olma durumu anlamı bulunmaktadır. Kudretli olma durumu yani güçlü olma, başarılı olma durumu olarak söylenebilir.

     

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