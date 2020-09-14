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    HaberlerEğitim Haberleri Kuzey Amerika Haritası (Fiziki & Siyasi): Kuzey Amerika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?
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    14.09.2020 - 06:13 |

    Kuzey Amerika Haritası (Fiziki & Siyasi): Kuzey Amerika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

    Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan bir kıtadır. Kuzey Amerika’nın kuzeyinde Arktik Okyanusu, doğusunda Atlas Okyanusu, güneyinde Karayip Denizi ve kuzeybatısı ise Büyük Okyanus ile çevrili olan kıtadır. Kuzey kıtasının alanı 24.230.000 km²’dır. 2001 yılında yapılan nüfus sayımı ile 454.225.000'dir. Asya ve Afrika Kıtasından sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus olarak da Asya Kıtası, Afrika Kıtası ve Avrupa Kıtasından sonra en kalabalık dördüncü kıta olmaktadır. İşte, Kuzey Amerika kıtası hakkında bilinmesi gerekenler.

    Kuzey Amerika Haritası (Fiziki & Siyasi): Kuzey Amerika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

    Yeni Dünya olarak da adlandırılan Kuzey Amerika, kara kütlesinin kuzey kısmında bulunmaktadır. Kuzey Amerika Kıyasının Güney Amerika’ya tek bir kara bağlantısı vardır. O da Panama Kanalıdır. Kuzey Amerika kıyası dört büyük bölgeye ayrılır; Great Plains, Rock Dağları, Alaska ve Kaliforniya’dır.

    Kuzey Amerika Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Kuzey Amerika Kıtasında Olan Göler

    Kuzey Amerika Kıtasında oldukça azla ülke bulunur. Özelikle bunların başımda Amerika Birleşik Devletleridir. Kuzey Amerika kıtasında bulunan ülkeler şunlardır;

    Amerika Birleşik Devletleri,

    Washington,

    Antigua ve barbuda, Saint John’s

    Bahamalar, Nassau,

    Barbados, Bridgetown,

    Belize, Belmopan,

    Dominik Cumhuriyeti, Santo Domingo,

    El Salvador, San Salvador,

    Granada, Saint Georges,

    Guatemala, guatemala,

    Haiti, Port Au Prince,

    Honduras, Tegucigalpa,

    Jamaika, Kingston,

    Kanada, Ottawa,

    Kosta Rika, San Jose,

    Küba, Havana

    Meksika, Mexico,

    Nikaragua, Managua,

    Panama, Panama,

    Saint Lucia, Castries,

    Trinidad ve Tobago, Port of Spain,

    Kuzey Amerika Akarsuları

    Alsek Akarsuyu

    Colorado Akarsuyu

    Amerika Birleşik Devletleri / Mexico Columbia Akarsuyu

    Kanada/Amerika Birleşik Devletleri - Dean Akarsuyu

    Kanada - Fraser Akarsuyu

    Kanada - Mississippi Akarsuyu

    Kuzey Amerika Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Göller Nelerdir?

    Superior Gölü; Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yer alan Superior Gölü, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük taylı su gölüdür. Ayrıca Superior, bir buzul Gölü’dür.

    Michigan Gölü; Büyük Göller içinde yer alan Michigan Gölü, tamamı Amerika Birleşik Devletleri’nde olan tek göldür. Amerika Birleşik Devletlerinin kuzeyinde Mackinac Boğazı ile Huron Gölüne bağlanmaktadır. Bu Gölün kuzey kısmı yılda 5 ay kadar donan gölde, şiddetli fırtınalara rağmen ulaşım ağı canlı ve sağlamdır.

    Kuzey Amerika Haritası 4 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com Huron Gölü; Kuzey Amerika’da yer alan Huron Gölü, dünyanın en büyük dördüncü gölü’dür. Büyük göller arasında yer alan Huron Gölü, adını yörede bulunan halktan almıştır.

    Kuzey Amerika Haritası 3 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

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