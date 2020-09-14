Kuzey Amerika Haritası (Fiziki & Siyasi): Kuzey Amerika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?
Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan bir kıtadır. Kuzey Amerika’nın kuzeyinde Arktik Okyanusu, doğusunda Atlas Okyanusu, güneyinde Karayip Denizi ve kuzeybatısı ise Büyük Okyanus ile çevrili olan kıtadır. Kuzey kıtasının alanı 24.230.000 km²’dır. 2001 yılında yapılan nüfus sayımı ile 454.225.000'dir. Asya ve Afrika Kıtasından sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus olarak da Asya Kıtası, Afrika Kıtası ve Avrupa Kıtasından sonra en kalabalık dördüncü kıta olmaktadır. İşte, Kuzey Amerika kıtası hakkında bilinmesi gerekenler.
Yeni Dünya olarak da adlandırılan Kuzey Amerika, kara kütlesinin kuzey kısmında bulunmaktadır. Kuzey Amerika Kıyasının Güney Amerika’ya tek bir kara bağlantısı vardır. O da Panama Kanalıdır. Kuzey Amerika kıyası dört büyük bölgeye ayrılır; Great Plains, Rock Dağları, Alaska ve Kaliforniya’dır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Kuzey Amerika Kıtasında Olan Göler
Kuzey Amerika Kıtasında oldukça azla ülke bulunur. Özelikle bunların başımda Amerika Birleşik Devletleridir. Kuzey Amerika kıtasında bulunan ülkeler şunlardır;
Amerika Birleşik Devletleri,
Washington,
Antigua ve barbuda, Saint John’s
Bahamalar, Nassau,
Barbados, Bridgetown,
Belize, Belmopan,
Dominik Cumhuriyeti, Santo Domingo,
El Salvador, San Salvador,
Granada, Saint Georges,
Guatemala, guatemala,
Haiti, Port Au Prince,
Honduras, Tegucigalpa,
Jamaika, Kingston,
Kanada, Ottawa,
Kosta Rika, San Jose,
Küba, Havana
Meksika, Mexico,
Nikaragua, Managua,
Panama, Panama,
Saint Lucia, Castries,
Trinidad ve Tobago, Port of Spain,
Kuzey Amerika Akarsuları
Alsek Akarsuyu
Colorado Akarsuyu
Amerika Birleşik Devletleri / Mexico Columbia Akarsuyu
Kanada/Amerika Birleşik Devletleri - Dean Akarsuyu
Kanada - Fraser Akarsuyu
Kanada - Mississippi Akarsuyu
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Kaynak: cografyaharita.com
Göller Nelerdir?
Superior Gölü; Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yer alan Superior Gölü, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük taylı su gölüdür. Ayrıca Superior, bir buzul Gölü’dür.
Michigan Gölü; Büyük Göller içinde yer alan Michigan Gölü, tamamı Amerika Birleşik Devletleri’nde olan tek göldür. Amerika Birleşik Devletlerinin kuzeyinde Mackinac Boğazı ile Huron Gölüne bağlanmaktadır. Bu Gölün kuzey kısmı yılda 5 ay kadar donan gölde, şiddetli fırtınalara rağmen ulaşım ağı canlı ve sağlamdır.
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Kaynak: cografyaharita.com Huron Gölü; Kuzey Amerika’da yer alan Huron Gölü, dünyanın en büyük dördüncü gölü’dür. Büyük göller arasında yer alan Huron Gölü, adını yörede bulunan halktan almıştır.
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Kaynak: cografyaharita.com