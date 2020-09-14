Kuzey Amerika Haritası (Fiziki & Siyasi): Kuzey Amerika Kıtasında Olan Ülkeler, Akarsular, Göller Nelerdir?

Yeni Dünya olarak da adlandırılan Kuzey Amerika, kara kütlesinin kuzey kısmında bulunmaktadır. Kuzey Amerika Kıyasının Güney Amerika’ya tek bir kara bağlantısı vardır. O da Panama Kanalıdır. Kuzey Amerika kıyası dört büyük bölgeye ayrılır; Great Plains, Rock Dağları, Alaska ve Kaliforniya’dır.



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Kaynak: cografyaharita.com

Kuzey Amerika Kıtasında Olan Göler



Kuzey Amerika Kıtasında oldukça azla ülke bulunur. Özelikle bunların başımda Amerika Birleşik Devletleridir. Kuzey Amerika kıtasında bulunan ülkeler şunlardır;

Amerika Birleşik Devletleri,

Washington,

Antigua ve barbuda, Saint John’s

Bahamalar, Nassau,

Barbados, Bridgetown,

Belize, Belmopan,

Dominik Cumhuriyeti, Santo Domingo,

El Salvador, San Salvador,

Granada, Saint Georges,

Guatemala, guatemala,

Haiti, Port Au Prince,

Honduras, Tegucigalpa,

Jamaika, Kingston,

Kanada, Ottawa,

Kosta Rika, San Jose,

Küba, Havana

Meksika, Mexico,

Nikaragua, Managua,

Panama, Panama,

Saint Lucia, Castries,

Trinidad ve Tobago, Port of Spain,



Kuzey Amerika Akarsuları

Alsek Akarsuyu

Colorado Akarsuyu

Amerika Birleşik Devletleri / Mexico Columbia Akarsuyu

Kanada/Amerika Birleşik Devletleri - Dean Akarsuyu

Kanada - Fraser Akarsuyu

Kanada - Mississippi Akarsuyu

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Kaynak: cografyaharita.com



Göller Nelerdir?



Superior Gölü; Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yer alan Superior Gölü, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük taylı su gölüdür. Ayrıca Superior, bir buzul Gölü’dür.



Michigan Gölü; Büyük Göller içinde yer alan Michigan Gölü, tamamı Amerika Birleşik Devletleri’nde olan tek göldür. Amerika Birleşik Devletlerinin kuzeyinde Mackinac Boğazı ile Huron Gölüne bağlanmaktadır. Bu Gölün kuzey kısmı yılda 5 ay kadar donan gölde, şiddetli fırtınalara rağmen ulaşım ağı canlı ve sağlamdır.



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Kaynak: cografyaharita.com Huron Gölü; Kuzey Amerika’da yer alan Huron Gölü, dünyanın en büyük dördüncü gölü’dür. Büyük göller arasında yer alan Huron Gölü, adını yörede bulunan halktan almıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com