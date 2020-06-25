KYK yurtlarında kalmayacak öğrenciler için son gün 6 Temmuz

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurtmüdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.