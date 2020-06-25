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    HaberlerEğitim Haberleri KYK yurtlarında kalmayacak öğrenciler için son gün 6 Temmuz
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    25.06.2020 - 20:14 | | AA

    KYK yurtlarında kalmayacak öğrenciler için son gün 6 Temmuz

    Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalmayacak öğrenciler 6 Temmuz'a kadar kayıtlarını sildirecek.

    KYK yurtlarında kalmayacak öğrenciler için son gün 6 Temmuz

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.

    Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurtmüdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

      Validen aslanla ilgili açıklamaVali Mustafa Çiftçi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.
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