Laf Torbaya Girmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Laf torbaya girmez sözü, bir söz söylendikten sonra duyulan pişmanlık ve geri alma çabalarının nafile olduğunu ifade eder.



Laf Torbaya Girmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



"Sözümü geri aldım" ifadesi, günlük yaşamda sıkça ihtiyaç duyulan ve kurtarıcı olduğu düşünülen bir ifadedir. Fakat " Laf torbaya girmez." Atasözü tam da bu ifadenin geçersizliğini aktarmaktadır. Çünkü bir söz söylendikten sonra onun mevcut olacağı tek zemin onu duyan kişilerin bellekleridir. Bu da soyut ve müdahale edilemez bir düzlemdir. Yani söz, maddi bir nesne gibi elle tutulup, bir torba içinde saklanarak hiç söylenmemiş hale getirilemez. Söylenmiş olan lafı geri almanın ya da söylenmemiş gibi yapmanın, herhangi bir yolu yoktur.



Kısaca Laf Torbaya Girmez Kısaca Atasözü Açıklaması



Bir laf ağızdan çıktıktan sonra onu kontrol etmenin imkanı yoktur. O nedenle, söylenmeden önce düşünülmeli ve söylenecekler kontrollü ve tasarlanmış bir biçimde, tasarlanarak ifade edilmelidir. Sonrasında o sözü başkalarının duyabileceği gerçeği her zaman göze alınmalıdır.