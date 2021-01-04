Lamia İsminin Anlamı Nedir? Lamia Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Lamia ismi bir kız ismi olarak istatistiklerde her zaman kendisine ilk sıralarda yer almayı başarmıştır. Lamia ismine sahip olan bayanlar genel olarak cesur, lider vasıflı ve sorumluluk almaktan asla kaçınmayan bir kişiliğe sahiptir.



Lamia Ne Demek?



Lamia isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Arapça bir isim olan Lamia isminin ilk anlamı parlayan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Laima ismi parıldayan anlamını da taşır. Bir diğer anlamı olarak Lamia ismi parlak anlamına gelmektedir. Lamia ismi özellikle anlamı bakımından öne çıkan ve dikkat çeken isimler arasındadır.



Lamia İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?



Ebeveynlerin evlatlarına bir ömür boyu sahip olacakları ismi seçmelerinde en çok etkili olan faktörler arasında ismin Kuran’da geçip geçmemesi yer alabilmektedir. Pek çok anne baba çocuklarına isim koymadan önce o ismin Kuran’da geçip geçmediğini araştırmaktadır. Bu noktada Lamia isminin Kuran’da geçip geçmediği büyük merak uyandırmaktadır.



Lâmia isminin Kur'an’da geçip geçmediği sorusunun yanıtı hayır olmaktadır. Ancak Lamia isminin Kur'an’da geçmiyor bu ismi bebeğinize vereceğiniz anlamına gelmez. Lamia ismi taşıdığı anlam bakımından tercih edilebilecek en uygun isimler arasında yer almaktadır.