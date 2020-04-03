LGS kılavuzu yayımlandı! MEB LGS 2020 başvuruları, sınav giriş belgeleri, sınav tarihi ne zaman?

Liseye Geçiş Sınavı: Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavıdır. LGS adayları, sınav hakkında detayları öğrenmek için LGS kılavuzunun yayınlanması için sabırsızlanıyordu. Beklenen gün geldi ve LGS kılavuzu 3 Nisan 2020 günü MEB tarafından yayımlandı. İşte LGS 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS başvuruları; Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. (Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç)

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS 07 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 01 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 22 Nisan 2020 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Başvuru işlemleri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemler Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili EK-2 formlarını düzenleyerek 22 Nisan 2020 tarihine kadar ÖDSGM’ye bildirecektir.



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden, 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla;



a. Başvurularını, 03-14 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,



b. Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,



c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine 22 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilecektir.



Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 22 Nisan 2020 tarihine kadar ulaşacak şekilde gönderilecektir.

LGS BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

- Bir adet vesikalık fotoğraf

- Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

- Onaylı denklik belgesi

- EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru

- Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası



Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ



Fotoğraflı sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.



Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.



Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.