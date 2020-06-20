LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS kaçta başlıyor, LGS kaçta bitiyor

Binlerce öğrenci bugün sınava giriyor. Pandemi süresince eğitimlerinin bir bölümünü EBA ile alan öğrenciler için de bu farklı bir deneyim olacak. Öğrencilerin rahat etmesi için ilgili bakanlıklar tüm önlemlemleri almış durumda. Peki LGS kaçta başlayacak, LGS kaç saat sürecek ve kaçta bitecek?



LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.













LGS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.



LGS İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, "Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok.

Geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."