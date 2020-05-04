LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 LGS ertelendi mi? Milyonlarca kişi bu soruya yanıt bulmaya çalışıyor. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bu konu masaya yatırılacak. Peki konuyla ilgili yeni bir bilgi var mı?

SON DAKİKA...GÖZLER ERDOĞAN'DA! KABİNE NORMALLEŞMEYİ VE SINAVLARI KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Kabine toplantısında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve corona salgını sonrası normalleşme planı ele alınacak.

Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadele süreçlerine ilişkin sunumlar yapacak.

MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Selçuk’un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine’de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek. Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz’a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi” için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS’nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.