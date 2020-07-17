LGS’de 181 öğrenci şampiyon

Bu öğrencilerden 23’ü Bahçeşehir Koleji’ndendi. Elazığ Kampüsü’nden Ahmet Gümüş, deprem ve pandemi sürecinde sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: “Çok çalıştım, dersi derste dinledim ve öğrendim. Bu nedenle çok tekrar yapmama gerek kalmadı. Bundan sonra sınava girecek öğrencilere de günlük 1-2 saat düzenli çalışmayı ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum.” Alanya Kampüsü’nden Kerem Babaoğlu ise çalışmalarının karşılığını aldığı için çok sevinçli olduğunu belirtti. Çamlıca Kampüsü’nden Sude Yılmaz da “Düzenli çalıştım. Pandemi öncesinde haftada üç gün voleybol antrenmanlarımı bile aksatmadım. İkizimle birlikte hem çalıştık hem de birlikte vakit geçirdik. Sınavda hiç stres yapmadım” dedi.

Diyabete rağmen

Bilfen Ortaokulları’ndan da 8 öğrenci tam puan aldı. Bu öğrenciler arasında Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu’ndan Ömer Arda Aydın, Altuğ Gündoğan, Mahir Erbulan, Özel Bilfen Ataşehir Ortaokulu’ndan Mehmet Hasan Kaya, Batu Yalçın, Özel Bilfen Halkalı Ortaokulu’ndan Doruk Yalçın, Özel Bilfen Esenşehir Ortaokulu’ndan Görkem Kulaksız, Özel Bilfen İzmir Ortaokulu’ndan Demirhan Çelik yer aldı. 8 yaşından buyana diyabet tedavisi gören Ömer Arda Aydın, sınavla ilgili yaşadığı süreci ve duygularını şöyle anlattı: “Küçüklüğümden bu yana diyabet hastasıyım ama bu hastalık benim için engelleyici olmadı. Okulum bu anlamda bana çok destek oldu. Buradan diyabetli olan yaşıtlarıma diyabetin hiçbir şeye engel olamayacağını söylemek isterim.”

Acılardan sıyrıldı

2014’te babasını kaybeden, Yiğit Okulları öğrencisi Kadir Mert Aydın, şampiyonluğa giden başarı hikayesini şöyle anlattı: “Acılardan sıyrılmanın bir yolu hayatınızdaki olumlu yönlere odaklanmaktır. Ben de derslerime odaklandım. İçimdeki meraklı çocuğu dinledim ve matematiğe yöneldim. Ancak sadece matematik yetmiyordu. Ben de çok sıkı olmasa da planlı çalıştım ve 500 tam puan aldım. Çok mutlu ve gururluyum. Şu anki dileğim, Covid-19’un bitmesi ve rahatça okullarımıza gidebilmek.”

‘Çok mutluyum’

Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören Enes Akbaş ise “Çok mutluyum. Okulumuz bizi online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim” dedi.

Mühendis olmak istiyor

LGS’ye Kırklareli’den katılan ve 500 tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu. Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erkan, emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışmayla aldığını söyledi. Günde 170 soru çözdüğünü belirten Erkan, “Okulumuz bu konuda çok yardımcı oldu” dedi. Ali Fuad, hayalinin mühendislik olduğunu söyledi.

Sivas’ın gururu oldu

Sivas’taki Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencisi Yiğit Emre Yıldırım da birinciler listesine girdi. Sivas’ta açılan kurslara katılarak kendisini geliştirdiğini belirten Emre, üniversite sınavında da derece yapmayı hedeflediğini dile getirdi. Tıp okumak istediğini söyleyen Emre, “Gerek canlı dersler gerek evdeki eğitimler olsun daha sonra hocalarımın EBA’dan verdiği dersler olsun bu destekler okulu aratmadı” dedi.

‘Çok değil öz çalışın’

LGS’de 500 tam puan alan bir diğer öğrenci de Kayseri 50’nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Yurdakul oldu. Öğrencilere çok ders çalışmaktan ziyade az ve öz ders çalışmaları önerisinde bulunan Ahmet Faruk, başarısında düzenli çalışmasının etkili olduğunu vurguladı. Fen ya da imam hatip lisesine gitmeyi düşünen Ahmet Faruk, “Henüz bu iki tercihim arasında karar veremedim” dedi ve gelecek yıllarda LGS’ye girecek adaylara şu tavsiyelerde bulundu: “Çok ders çalışmaktansa, az ve öz ders çalışmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Örneğin, 700 soru çözen arkadaşlarım vardı. Çok soru çözüyorlardı ama düzenli ya da dikkat ederek, çözmüyorlardı. Sınavda da kötü yaptılar. Ben 200 soru çözerek ama yaptığım yanlışları bilerek ve takip ederek, ilerleme kaydettim.”

CUMHURBAŞKANI SEVGİSİ

Antalya’nın Serik’te, Türkiye birincilerinden Onur Alperen Yılmaz (14), tam puan aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu, çalışmalarının sonucunu verdiğini ve Allah’a şükrettiğini dile getirdi. İleride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istediğini söyleyen Alperen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisinin çocukluğundan başladığını belirtti. İdeallerini, görüşlerini, politikasını ve düşüncelerini beğendiği için sevgisinin baki olduğunu dile getiren Alperen, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran’da beni aradılar. Kendisiyle konuştuğumda buluşmak üzere söz aldım. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim.”