Lisansüstünde burs fırsatı

Lisansüstünde geniş bir program ağı sunan üniversite, alternatif burs olanaklarıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda İstanbul Barosu üyelerine Özel Hukuk/Kamu Hukuku’nda yüzde 25 indirim sunan üniversitenin, İstanbul’da görev yapan öğretmenler için de yüzde 50 indirim olanağı var. Üniversite, ALES puanı ile lisans diploma notuna göre yüksek lisansta yüzde 50, 75 ve yüzde 100 oranlarında burs veriyor. Doktorada ise yüzde 100 burs için ALES’te 85 ve üstü, lisans diploma notu 3,00 ve üstü, yüksek lisans diploma notu 3,50 ve üstü; yüzde 75 burs için ALES’te 80 ve üstü, lisans diploması 3,00 ve üstü, yüksek lisans diploması 3,25 ve üstü; yüzde 50 burs için ALES’te 75 ve üstü, lisans ve yükseklisans diploma notu 3,00 ve üstü olması şartı arıyor.