Lise ve üniversitelere girişte yol haritası

Liselere Giriş Sınavı (LGS), 20 Haziran’da; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 27-28 Haziran’da yapıldı. LGS sonuçları 16 Temmuz’da, YKS ise 28 Temmuz’da açıklanacak. Ve adaylar için daha zorlu bir süreç olan tercih dönemi başlayacak. Adayların daha kolay yol alabilmeleri ve kafalarındaki soru işaretlerinin azalması için yol haritası hazırladık…



Sınıf mevcudu artacak



Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı, 2012’de başlatılan 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında, 60-66 aylıkken okula başlatılanlar nedeniyle 600 bin artarak, yaklaşık 1 milyon 800 bine ulaştı. MEB, öğrenci sayısındaki artışı dikkate alarak, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını yüzde 52.6 oranında artırdı. Buna göre, kontenjanlar 139 bin 660’tan 213 bin 128’e çıktı. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u hayallerindeki liseye gidebilecekken yüzde 90’ı adresine göre bir okula yerleştirilecek.



Sonuçlar henüz açıklanmadığı için öğrenci sayısındaki artış nedeniyle bu yıl hangi okullarda ikili eğitime geçileceği, sınıf mevcutlarında ne kadar artış olacağı belli değil. Ancak MEB’in sınıf mevcutlarıyla ilgili bir düzenleme yapması bekleniyor.



Liselere yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin, sınavla öğrenci alan okullara, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirileceği tahmin ediliyor.



Puan eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı’na (OBP) ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8., 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı’na (YBP), özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla yerleşemeyen öğrenci, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından tercih yapabilecek.



Nakil şansı da var



Sınavsız öğrenci alan okullara yerel yerleştirme işlemi ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan liselere belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Kayıtlar, sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Lise tercihini değiştirmek isteyenler için merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında nakil döneminde tekrar tercih hakkı tanınacak ancak nakillerde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde çok fazla boş kontenjan kalmadığını hatırlatmakta yarar var.

Yabancı kolejler başta olmak üzere bazı özel okullar da öğrenci kabulünde MEB’in düzenlediği ortak sınavdaki puanları dikkate alacak. Özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okullarını tercih edemeyecekler.



Tercih listesi önemli



Bu yıl YKS’ye 2 milyon 437 bin 119 aday katıldı. Üniversite adaylarının hedefledikleri üniversiteleri kazanabilmeleri için YKS’de iyi puan almaları kadar doğru tercih yapmaları da önemli. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üstü puan alanlar önlisans ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programları tercih edebilecek. TYT barajını aşıp Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA), DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, lisans ile ön lisans programlarını tercih edebilecekler.



Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre yapılacak. Yerleştirmelerde, puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. Geçen yıl adayların 24 tercih hakkı vardı. Bu yıl tercih sayısı açıklanmadı.



YKS sonuçları, 28 Temmuz’da duyurulacak. Tercih döneminin ne zaman olacağı belli değil. Ancak sonuçlar açıklandıktan sonra araya Kurban Bayramı giriyor. 4 Ağustos’tan itibaren tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercih dönemi de genelde bir hafta sürüyor.



Tercih sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kontenjanlar duyuruluyor. Bu kontenjanlar için de merkezi yerleştirmede tercih yapmayan ya da tercih yapıp da hiçbir programa yerleşemeyen adaylar tercih yapabilecekler.