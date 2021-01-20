Liselere karne yok, diğerleri elektronik olarak alacak

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılan yüz yüze sınavlar, karneye dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, alınan puanların karnede değerlendirmesini isteyebilecek. Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyrine göre 15 Şubat’tan sonra yapılacak. Birinci döneme ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne dağıtımı yapılmayacak.

LGS 6 Haziran’da

Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan’da belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat arasında uygulanacak. İkinci dönem 15 Şubat’ta başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında değişiklik olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

Bakanlık ayrıca, şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.