Lösev Nedir? Lösev'in Başlıca Görevleri Ve Amaçları Nelerdir?

LÖSEV, lösemi hastalarına yardım sağlayan bir vakıftır.



LÖSEV Nedir?



LÖSEV, 1998 yılında bir amaçla kurulmuş vakıftır. Bu vakıf yardım kuruluşu olarak biliniyor. Bu vakfın görevlerinin ve ne amaçla kurulduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ankara'da kurulan LÖSEV, birçok konuda insanlara yardım da bulunuyor. Özellikle lösemi hastalığına yakalanan çocuklar için birçok yardım da bulunuluyor. Çocukların iyileştirilmesi ve maddi anlamda destek alabilmesi adına yardımda bulunan bir vakıftır.



LÖSEV, birçok konuda hizmet vererek lösemi çocuklara yardımlarda bulunuyor. Lösemi hastalığı yaşayan çocuklar için kurulan bu vakıf, her konuda yardım hizmetleri yaparak ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor. Lösemi çocukların daha hızlı iyileşebilmesi ve aksiyon alabilmesi adına bu kuruluş gerekli işlemleri yürütüyor. Çocuklar için hazırlanan birçok hizmeti sunarak, daha iyi durumda olmalarını sağlıyor.



LÖSEV'in Başlıca Görevleri ve Amaçları Nelerdir?



LÖSEV vakfının birçok konuda hizmeti bulunuyor. Başlıca görevleri ye merak edilen durumlar arasında yer alıyor. Bu vakfın başlıca görevleri ve amaçları şu şekildedir;

● Lösemi çocuklara maddi destek

● İleri düzeyde tedavi imkanı

● Hastalık hakkında geniş kapsamlı araştırma

LÖSEV amaçları doğrultusunda, lösemi çocuklar için birçok hizmet veriyor. Daha kısa sürede iyileşmesi için ve ihtiyaçlarının giderilmesi adına yardımı da bulunuyor. Her geçen gün lösemi hastalığının artmasıyla, yapılan tedavi araştırmalarına devam ediliyor. LÖSEV lösemi hastalığında gerekli tedavi araştırmaları yaparak, lösemi hastalarına destek olan bir kurumdur. Amaçları doğrultusunda hareket ederek, lösemi çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.