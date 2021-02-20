Lpg Nedir, Nasıl Elde Edilir? Lpg Hangi Alanlarda Kullanılır?

LPG diğer adı ile lüteinleştirilmiş petrol gazı oldukça kullanışlı ve hesaplı bir yakıt olarak bilinmektedir. Fakat her yakıt türünde olduğu gibi LPG içinde bazı iyi bazı kötü özellikleri bulunmaktadır.



LPG Nedir, Nasıl Elde Edilir?



LPG diğer adı ile petrol gazı olarak da bilinmektedir. Bu gaz oldukça ucuz ve birçok gaz türevlerine göre doğaya zararı oldukça az olmaktadır. İlk olarak bu gaz içinde bulundurduğu bazı maddeler sayesinde yanıcı özelliği bulunmaktadır. Oldukça ucuz olan bu yakıt türü gaz halinde olduğu için birçok alanda kullanılmaktadır. Dünya üzerinde en çok LPG gazı kullanan ülkelerden biri olan Türkiye içinde araç ve evlerde kullanılmaktadır.



Ucuz bir yakıt türü olduğu için temelde LPG ile uyumlu olmayan araçları daha LPG ile uyumlu hale gelmesi mümkün olmaktadır. Özellikle evlerde LPG kullanılmasının nedeni oldukça ucuz olmasıdır. Fakat her yakıt güründe olduğu gibi LPG olan araçlarda da bir tür patlama riski bulunmaktadır. Özellikle bu araçların yapısı itibari ile oldukça sıcağa dayanıklı özellikleri olmayabilmektedir. Bu nedenle oldukça sıcak iklimlerde sorun oluşabilmektedir.



LPG Hangi Alanlarda Kullanılır?



LPG birçok alanda kullanılan ve oldukça ucuz bir yakıt türü olarak bilinmektedir. Ayrıca LPG hiçbir şekilde doğaya zarar da vermemektedir. Bu nedenle daha çok evlerde ve araçlarda kullanımı mevcuttur. Son yıllarda cam ve el yapımı maden atölyelerinde de LPG kullanılmaktadır.