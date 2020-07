Maddenin Tanecikli Yapısı Nedir? Kısaca Konu Anlatımı

Hacmi ve kütlesi bulunan canlı- cansız her türlü varlığa madde ismi verilir. Farklı fiziksel hallerde bulunan her türlü madde oldukça küçük yapılardan oluşur. Maddenin özelliklerini bünyesinde bulunduran en küçük yapıya ise madde taneciği yani atom ismi verilir.



Maddenin Tanecikli Yapısı Nedir?



Maddenin tanecikleri, gelişmiş mikroskoplarla dahi görülemeyecek kadar küçüktür. Taneciklerin bir araya gelmesiyle beraber maddeler oluşur. Maddeyi oluşturacak olan tanecikler, maddelerin özelliklerini taşıyan en ufak birim olarak tanımlanabilir. Etrafta sayılamayacak kadar değişik madde bulunur. Maddelerin tanecikli yapısının hiçbiri birbirine benzemez. Taneciklerin de değişik olması, maddeler değişik özellikler kazandırmaktadır.



Etraftaki kimi maddeler aynı taneciklerden oluşmasına karşın yine değişik özelliklere sahiplerdir. Örnek olarak; su, su buharı ve buz aynı kökenli maddeye sahiptir. Ancak bu maddelerin fiziksel özellikleri değişiktir. Maddelerin değişik fiziksel özelliklere ehil olmalarının en önemli sebebi, boşluklu ve tanecikli yapılarının farklılaşmasıdır.



Kısaca Konu Anlatımı



Maddenin tanecikli yapısı üç ayrı şekilde incelenir. Bunlar; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ayrı kategoridir. Katı maddelerin tanecikli yapısı, oldukça sıkı ve düzenli bir biçimde birbiriyle temas yaparlar. Bununla beraber tanecikler arasındaki boşluk çok azdır. Katı maddelerin tanecikleri yalnızca oldukları ortamda titreşir.



Sıvı maddelerin tanecikli yapısı katı maddelerde olduğu üzere, boşluklu ve tanecikli bir yapıya sahiptir. Ancak sıvı maddelerin tanecikli yapısı katı maddelerin taneciklerine göre daha fazladır. Sıvı maddelerin taneciklerinin yapmış olduğu dönme ve öteleme türü yer değiştirme hareketleri, sıvı maddelerin akıcılık özelliğine sahip olmasına katkı sağlar. Sıvı maddelerin tanecikleri sayesinde sıvı konulan bir kabın, doldurulan bölümün şeklini aldığı söylenebilir. Bundan ötürü herhangi bir kap içerisinde yer alan bir sıvı başka kaba aktarıldığı zaman sıvının biçimi de değişir.



Gaz maddelerin tanecikli yapısı, katı maddelerin ve sıvı maddelerin tanecikli yapısından çok farklıdır. Tanecikler arasında bulunan boşluk çok fazladır. Bununla beraber bu tanecikler istedikleri gibi hareket edebilirler. Taneciklerin çok hızlı hareket etmesi sayesinde, her ortama oldukça kolay bir şekilde dağılabileceklerini belirtmek mümkündür. Belirli bir şekillerinin bulunmadığını ve bulundukları kabı tamamen dolduracaklarını söylemek doğru olacaktır.