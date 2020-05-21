‘Maden’i seçene asgari ücret  kadar burs

2020-2021 eğitim dönemi için burs bütçesini 1 milyon TL olarak belirleyen kurul, üç mühendislik fakültesine ilgiyi artırmanın yanı sıra 7+1 eğitim modelini de YÖK’e sundu. Maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği eğitiminin bir döneminin üretim tesislerinde tamamlanmasını düzenleyen model, istihdamda kolaylığı da içeriyor.

Dün online olarak düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madenlerin Türkiye ekonomisine yaklaşık katma değerinin 40 milyar dolar civarında olduğunu belirterek madencilik anlayışının gelişmesi için üniversiteden mezun, güçlü mühendislik becerileri olan ve donanımlı insan kaynağının oluşmasının önemli olduğunu söyledi.

İlk 5 tercihine yazmalı

Üniversite sanayi işbirliğini artıracak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Dinçer, burs hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerine üniversite sınav sıralamasında ilk 80 bin arasından öğrenci almak için burs sağlanacak. Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, jeoloji veya cevher hazırlama mühendisliklerinden birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere karşılıksız aylık net asgari ücret tutarı kadar burs verilecek. Sınav derecesi 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının üçte biri kadar karşılıksız burs verilecek.”