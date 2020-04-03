Mağduriyet değil çözüm bekliyorlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), internet ve bilgisayar üzerinden dersleri online takip etmekte zorlanan öğrencilerin talebini dikkate alarak “kayıt dondurma ve erteleme” hakkı getirdi. Bu durumda isteyen öğrenciler sadece 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi’ni kapsamak kaydıyla okul kayıtlarını dondurabilecekler.

YÖK, ayrıca tez savunma ve yeterlik sınavlarını “denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak” şartıyla video konferans gibi dijital imkânlarla yapılabileceğini açıkladı. Bu durumda tez döneminde eğitime uzaktan devam edebilme ya da kayıt dondurma talebine tez danışmanı ve üniversite karar verecek. Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci dikkate alınacak. Üniversitenin kararıyla öğrenciler, erteleme imkânından da yararlanabilecek. Bu süreçte azami süresi bitenlere eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

Cevapsız sorular

YÖK’ün aldığı yeni kararlara yönelik bu yıl mezun olacaklar başta olmak üzere öğrenciler ve akademisyenlerden birçok eleştiri geldi. Konuyla ilgili cevap bekleyen sorular şöyle:

- Öğrenci bahar dönemini dondurduğu zaman, otomatik olarak mezuniyetini bir yıl ertelemiş oluyor. Bunun yerine dersler gelecek yıl alttan alınamaz mıydı? Uygulamalı derslerde olduğu gibi bu öğrenciler için de yaz okuluyla çözüm bulunamaz mıydı?

- Bu karar sadece öğrenciler internete ulaşamadığı için mi alındı, yoksa bazı devlet üniversitelerinin altyapıları buna hazır olmadığı için mi? Çünkü pek çok devlet üniversitesi hâlâ internet ortamında derse başlayamadı.

- Kayıt dondurma hakkı sadece öğrencinin tercihine mi bırakılacak, sonraki günlerde üniversitelere de kayıt dondurma konusunda karar hakkı tanınacak mı?

- Vakıf üniversiteleri, öğrencilere 2 ay eğitim verdi, bazıları ilk sınavları yaptı. Dönem uzatan öğrenciye tekrar aynı dersleri verip sınav mı yapacaklar? Bu yılki sınavlar geçerli olacak mı?

- Vakıf üniversitelerindeki öğrenciler ödedikleri paraları geri almak istediklerinde nasıl bir yol izlenecek? Üniversite iki aylık dönem öğrenim ücretini kesip öğrenciye kalan parayı mı verecek ya da uzayan dönemde para almayacak mı? Bu durumda o yıl öğrenim ücretlerine gelen zammı öğrenciye yansıtacaklar mı?

- Yüksek lisans yapmakta olup aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışanlar, eğitimlerini dondurduklarında görevlerine devam edebilecekler mi?

Uzatmak istemiyorlar

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın Twitter hesabı üzerinden açıkladığı kararların altına yüzlerce yorum geldi. Öne çıkanlar şöyle:

- Sizden beklentimiz sınavlar konusunda bizlere destek olmanız. Kendi ellerinde olmamasına rağmen internete sahip olamayan öğrencilere dönem uzatma hakkı vermek onlara hak değil dezavantajdır. Lütfen bizleri düşünün.

- Dondurabilirsiniz demek çok kolay, bunu diyeceğinize bilgisayar temin edebilirsiniz, devletimizin bu günlerde yanımızda olması gerekiyor en azından. Bilgisayarım yok ama internetim var, vize ödevlerimi yapamıyorum ama okulu dondurarak uzatmak istemiyorum, ailemin geliri az.

- Dönem uzatmak riskli, özellikle mezun grubunda olanlar için. Bunu yerine hızlandırılmış yüz yüze eğitim istiyoruz.

- Hayatımızdan 1 yıl kaybetmek istemiyoruz. Madem uygulamalı dersleri yazın yapıyoruz, teorik dersleri de yazın yapalım.

‘Bursumuz kesilir’

- ‘İnternetin yoksa dondur’ demek birçok öğrencinin dönem uzatması ve buna bağlı yine maddi manevi sıkıntıya girmesi demek. Çözüm üretelim derken daha büyük sıkıntılara yol açıyorsunuz.

- Dondurduğumuzda devletten aldığımız burs kesilir. Buna nasıl bir çözüm getirebilirsiniz?

- Öğretmenlik uygulamasından ilk dönemki puanımızın dikkate alınmasını istiyoruz. Staj nedeniyle okulumuz uzarsa ek atamaya dahil olamayacağız. Bu, bizim için mağduriyet yaratacak.

- Zaten stajın 6 haftasını aldık, geriye 12 gün kalmıştı. Kalan kısmın uzaktan eğitimle sürdürülmesini talep ediyoruz çünkü bir sonraki döneme kalması beraberinde başka sorunlar getirecektir.

- Evlerimizi, yurtlarımızı boşalttık. Üniversite açıldığı taktirde staj yapmamız gerekirse barınma sorunumuz olacak.

- En azından sınavlar proje ya da ödev şeklinde olabilir. Online sınav demek birçok riski de beraberinde getiriyor. O anda internet ve elektriğin gitmeyeceğinin teminatını verebiliyor musunuz?

- Ön lisans öğrencisinin dondurma ve uzatma şansı yok. Yazın uygulama dersleri yapılabiliyorsa teorik dersler de yapılabilir.

- Öğretmenlik stajı yapılamıyor. Mezuniyet uzuyor. KPSS puanımız olmasına rağmen, sırf bu yüzden yeni öğretmen atamasına başvuramayıp bir yıl beklemek zorunda kalabiliriz.

Rektörden kontör desteği

İskenderun Teknik Üniversitesi, uzaktan eğitim alan öğrencilerini teşvik etmek amacıyla kontör hediye ediyor. Üniversite, Uzaktan Öğretim Portalı üzerinden ders alırken “Uzaktan Öğretim Keyfi” konulu kısa film çekip üniversitenin sosyal medya hesaplarının tamamını etiketleyerek #SozVeriyorumİSTEyecegiz ve #Evdekal hashtagleriyle paylaşan ilk 5 öğrencinin cep telefonuna 100 TL’lik kontör yükleyecek. Ayrıca derslere devamlılığı en yüksek olan, en çok video indiren, izleyen ve tüm ödev ve projelerini yapan, yapılabildiği takdirde çevrimiçi sınavlardan en yüksek notu alan öğrencilerin dönem sonunda cep telefonlarına 100 TL’lik kontör yüklenecek. Uzaktan öğretimle yapılan Bahar Dönemi sonunda not ortalaması en yüksek olan öğrenciye de bir bilgisayar hediye edilecek.

UZAKTAN EĞİTİMDE İKİNCİ HAFTA BİTİYOR

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok üniversite, 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime geçmişti. Teknolojik altyapısı yeterli olmayanlarda henüz online eğitimler verilemiyor. Üniversitelerinden 2 haftadır uzaktan eğitim alabilen öğrencilerin kimi uygulamadan memnun, kimi ise bağlantı sorunları, hızlı ders anlatımı, anlık iletişimin kurulamamasından şikayetçi. Öğrencilerin yorumları şöyle:

- Helin Gürbüz (Dokuz Eylül Üniversitesi - Maliye): Uzaktan eğitim oldukça zor gidiyor, bağlantılarda sıkıntı yaşıyorum ayrıca zorlandığım noktaları aynı anda soramıyorum ve bazı hocalar oldukça hızlı ders anlatıyor. Hızlarına yetişmekte zorlanabiliyorum.

- Sude Girgin (İzmir Ekonomi Üniversitesi - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri): Online derslere başladık. Şu an için bir sıkıntı yok. Kolay iletişim kurmak, bilgilerin hemen elimizin altında olması açısından güzel geliyor.

- Hicran Şer (Ege Üniversitesi - Okul Öncesi Öğretmenliği): Diğer uzaktan eğitim derslerinde dezavantaj olan sohbet kısmına sürekli yazılar yazılması, hocalarımızın sınıf yönetimi tecrübesiyle minimize ediliyor ve sadece anlatılan derse odaklanabiliyorsunuz. Canlı dinleyemediğiniz dersleri hemen o akşam kayıtlı dersler menüsünden çalışabiliyoruz.

- Haktan Çelik (Esenyurt Üniversitesi - Psikoloji): Sistemde bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Yüz yüze eğitime göre soru sormak daha zor oluyor. Derslerin anlaşılması uzaktan eğitimde biraz daha kısıtlı oluyor. Anlatılandan daha çok görsellik göze çarpıyor.