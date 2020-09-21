Mardin Haritası: Mardin İlçeleri Nelerdir? Mardin İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İpek Yolu üzerinde bulunan Mardin Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden birisidir. Çok eski çağlardan kalma kalıntıların bulunduğu bilinmektedir. Nüfusu ilçelere dağılmış durumda olsa da Kızıltepe ilçesi daha kalabalıktır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Mardin'in Kaç İlçesi Vardır?



Büyük şehir statüsünde olan 30 şehrimizden biri de Mardin şehridir. Tarihi güzellikleri ile Mardin pek çok kişi için ilgi çekici bir il olmaktadır. Mardin'e bağlı olan ilçelerin sayısı ise toplamda 10'dur.



Mardin Nüfusu Ne Kadar?



Mardin ülkemizde büyük şehir illerinden biri olup nüfusunun da geçen yıla göre arttığı bilinmektedir. TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfus 9.583 kişi artarak 838.778 kişi olmuştur. Bu nüfusun 420.923 kişisi erkek, 417.855 kişisi ise kadından oluşmaktadır.



Geçmiş yıllara bakıldığında 2016 yılında nüfus 729.237 kişi iken 2017 yılında artış göstererek 809.719 kişi olmuştur. Her yıl artan nüfusa sahip olan Mardin ili 2018 ve 2019 yıllarında da artış göstermiştir. 2018 yılında Mardin nüfusu 829.195 olmuştur. 2019 yılında ise 838.778 olmuştur. 2020 yılının tahmini verilerine göre ise nüfusun 843.671 olduğu söylenmektedir.



Nüfus artış hız oranlarına bakıldığında ise 2016 ile 2017 yılında %1.69 artış olduğu gözlemlenmektedir. 2017 ile 2018 yılları arasında bu artış %2.41 ve 2019 yılında artış %1.16 olduğu bilinmektedir.



Mardin İlçeleri Nelerdir?



Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Mardin ilimizin 10 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin nüfusları birbirinden farklıdır. Mardin ilinin ilçeleri Kızıltepe ilçesi, Artuklu ilçesi, Midyat ilçesi, Nusaybin ilçesi, Derik ilçesi, Mazıdağı ilçesi, Dargeçit ilçesi, Savur ilçesi, Yeşilli ilçesi ve Ömerli ilçeleridir. Bu ilçelerin nüfus dağılımlarına bakıldığında toplamda 256.664 nüfus ile en kalabalık ilçesi Kızıltepe ilçesi olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus bakımından en küçük ilçesi ise 14.026 nüfusu ile Ömerli ilçesidir.