Marmara Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Marmara Şehirleri

Marmara Bölgesi’nin şehirlerinin arasında Marmara Denizi yer alır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi, tarih boyunca dünyada önemli bir bölge olarak önemini korumuştur.



Marmara Bölgesi’nin Şehirleri ve İlçeleri Nelerdir?



Marmara Bölgesi’nde on bir adet şehir ve 155 tane ilçe bulunur. Bu bölgede yer alan şehirlerin en büyük yüzölçümü Balıkesir’e, en küçüğü ise Yalova iline aittir.

● Balıkesir ilinin 19 ilçesi bulunur. Bu ilçelerden bazıları: Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Marmara, Havran’dır.

● Edirne’nin 9 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Edirne, Enez, Havsa, Keşan, Lalapaşa’dır.

● Çanakkale’nin 12 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Ayvacık, Gelibolu, Gökçeada, Yenice, Biga’dır.

● Bursa’nın 17 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya’dır.

● Bilecik ilinin 8 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Bilecik, Yenipazar, İnhisar, Osmaneli’dir.

● İstanbul’un 39 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Esenler, Kartal, Şişli, Üsküdar, Zeytinburnu, Maltepe, Güngören, Pendik, Sarıyer, Kağıthane’dir.

● Kırklareli ilinin 8 ilçesi vardır. Bu ilçelere: Lüleburgaz, Vize, Demirköy, Pınarhisar örnek verilebilir.

● Sakarya’nın 16 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Karasu, Adapazarı, Serdivan, Taraklı, Pamukova, Karapürçek’tır.

● Yalova ilinin 6 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Altınova, Armutlu, Çınarcık’tır.

● Tekirdağ ilinin 9 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Malkara, Çerkezköy, Muratlı ve Saray’dır.

● Kocaeli’nin 12 ilçesi vardır. Bu ilçelerden bazıları: Kandıra, Gebze, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Dilovası’dır.

İsimleri ve Nüfusları ile Marmara Şehirleri Nelerdir?



İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir ve Marmara bölgesinde yer almaktadır. Bu sebeple Marmara bölgesinde bulunan toplam nüfusun önemli bir bölümünü İstanbul karşılar.



Türkiye’de yapılan son nüfus sayımı 2019 yılına aittir. Bu nüfus sayımının sonucunda Türkiye’nin toplam nüfusu 83,154,997 olmuştur. Erkeklerin nüfustaki oranı %50,17, kadınlarınki ise %49,83 olmuştur.



Nüfusları ve Marmara şehirleri:

● İstanbul: 15.519.267

● Bursa: 3.056.120

● Kocaeli: 1.953.035

● Balıkesir: 1.228.620

● Tekirdağ: 1.055.412

● Çanakkale: 542.157

● Edirne: 413.903

● Kırklareli: 361.836

● Bilecik: 219.427

● Sakarya: 1.029.650

● Yalova: 270.976 olarak belirlenmiştir.

Marmara Bölgesi’nin Şehirlerinin Yüzölçümü Nedir?



Marmara bölgesi, Türkiye’de bulunan yedi bölgeden biridir. Yaklaşık 67.000 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. Tüm Türkiye’nin yaklaşık %8.5’ini Marmara Bölgesi oluşturmaktadır. Marmara illeri ve yüzölçümleri (kilometrekare):

● Bursa: 10813

● İstanbul: 5461

● Kocaeli: 3397

● Balıkesir: 14583

● Tekirdağ: 6190

● Çanakkale: 9817

● Edirne: 6145

● Kırklareli: 6459

● Bilecik: 4179

● Sakarya: 4824

● Yalova: 798 olarak belirlenmiştir.

Marmara Bölgesi’nin Komşuları Kimlerdir?



Marmara Bölgesi, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, Türkiye’nin kuzey batısında yer alan bir bölgedir. Marmara bölgesi, kendisine sınırı olan üç bölge ile komşudur. Bu bölgeler Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgeleridir.