Masal Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Masal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Masal kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin orijinal hali mesel olup ders çıkarılması gereken hikaye manasına gelir.

TDK'ya Göre Masal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Mâsal - Yanlış

Masâl - Yanlış

Masal kelimesindeki iki ''a'' harfinin üstünde de düzeltme işareti yoktur. A harfleri uzatılmadan okunmalıdır.

Misal - Yanlış

Misal, örnek demektir. Dolayısıyla kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Masal

Masal Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

1- Masallar çocukların zihinsel olarak gelişmesinde son derece etkilidir. - Doğru

2- Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler mâsalını tekrar anlatır mısın? - Yanlış

3- Yeşim'e her gece yatmadan önce bir misal okuyorum. - Yanlış