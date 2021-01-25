25.01.2021 - 14:25 |
Masal Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Masal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Masal kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Örneğin: ''Ali'nin en sevdiği masal Ali Baba ve Kırk Haramiler.'' (Gerçek Anlam).- ''Bana masal anlatmayı kes artık'' (Mecazi Anlam). Bir edebi tür olan masal aynı zamanda yalan, palavra anlamına gelir. TDK'ya göre masal nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Masal kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin orijinal hali mesel olup ders çıkarılması gereken hikaye manasına gelir.
TDK'ya Göre Masal Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Mâsal - Yanlış
Masâl - Yanlış
Masal kelimesindeki iki ''a'' harfinin üstünde de düzeltme işareti yoktur. A harfleri uzatılmadan okunmalıdır.
Misal - Yanlış
Misal, örnek demektir. Dolayısıyla kelimenin bu şekilde yazılması da hatalıdır.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Masal
Masal Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:
1- Masallar çocukların zihinsel olarak gelişmesinde son derece etkilidir. - Doğru
2- Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler mâsalını tekrar anlatır mısın? - Yanlış
3- Yeşim'e her gece yatmadan önce bir misal okuyorum. - Yanlış