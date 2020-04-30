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    HaberlerEğitim Haberleri Masif Ne Demek? Tdk'ya Göre Masif Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 22:47 |

    Masif Ne Demek? Tdk'ya Göre Masif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Masif farklı dillere bağlı olarak değişik anlamlara gelmektedir. Aynı şekilde Türkçede tüm bu değişik anlamları duruma bağlı olarak kullanılır. Peki, masif ne demek? TDK'ya göre masif kelimesinin anlamı nedir? İşte, detaylar.

    Masif Ne Demek? Tdk'ya Göre Masif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Masif kelimesinin Türk dil kurumu üzerinden anlamı, ‘Ağır, çok fazla ya da som’ şeklinde geçmektedir. Aynı zamanda kasalı çalgılarda kullanılan, bir tek ağaç parçası olarak da dile getirilmektedir.

    Masif Ne Demek?

    Masif kelimesini farklı diller üzerinden değişik anlamlarına göre ele almak gerekmektedir.

    - Fransızca üzerinden ele alındığında sıfat olarak kullanılır ve anlamı ‘som’ şeklinde geçer,
    - İngilizce olarak ise kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç,
    - Yine İngilizce olarak ele alındığı zaman ayrıca, ‘Ağır, çok fazla, bol’

    Duruma bağlı olarak farklı zamanlarda değişik yerlerde bu ifadeler arasından tercih yaparak kullanabilirsiniz.

    TDK'ya Göre Masif Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Masif kelimesi dillere bağlı olarak pek çok değişik anlam üzerinden ifade edilmektedir. Bu doğrultuda özellikle TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘ağır, bol ve çok fazla’ gibi anlamları üzerinden daha fazla değerlendirildiğini dile getirmek mümkün. Tabii Türkçe içerisinde duruma bağlı olarak hem Fransızca hem de İngilizce anlamları ile beraber kullanılabilir.

    Masif kelimesi Türkçede pek fazla değerlendirilmeyen ancak yerleşik olarak bulunan sözcüklerden biridir. Genelde daha çok genel kültür kitaplarında ya da belli başlı bazı yazılı kaynaklarda karşılaşılmaktadır. Bu kelime ile karşı karşıya kaldığınız zaman, cümle içerisinde ki anlamı üzerinden konuyu daha iyi idrak edebilirsiniz.

     

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