Maskeli sınav

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) 20 Haziran’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) da 27-28 Haziran’da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Sınav tarihlerinin değişmesiyle ilgili tartışmalar geride kaldı. Şimdi adayların derslere odaklanarak, sınava hazırlanma zamanı ancak bir taraftan da maske, dezenfektan, sosyal mesafe gibi son aylarda hayatımıza giren kurallara da adapte olmaları gerekiyor. Çünkü sınavda da bu kurallar geçerli olacak. İşte bu çerçevede, öğrencilerin sınava hazırlanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği, sınavın ertelenmesi nedeniyle yaşanan psikolojik sorunların nasıl aşılacağı konusunda uzmanların çok önemli uyarıları bulunuyor.

Gerçekçi plan yapın

Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu da, Covid-19 salgınının toplum üzerinde yarattığı psikolojik travmanın bu dönem sınava girecek öğrenciler için de olumsuz düşünce ve duyguların artmasına yol açabileceğini kaydetti. Aksu, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin, virüs nedeniyle eğitim gördükleri kurumların kapanması, sokağa çıkamama, yakın arkadaş ve öğretmenlerinin desteğinden yeteri kadar faydalanamamanın verdiği sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarına dikkat çekti.

Özellikle YKS’nin öne çekilmesi nedeniyle öğrencilerin planladıkları çalışma takviminde değişiklik olmasının sınava yeterince hazırlanamama kaygısı, uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı, çökkün duygu durum, erteleme davranışı gibi ruhsal süreçleri tetiklediğini belirten Aksu, bu durumun kişinin performansında önemli sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Kişinin oluşabilecek kaygıyla baş edebilmesi için birtakım önlemler alması gerektiğine değinen Aksu, şu bilgileri verdi:

“Öncelikle tekrar gerçekçi çalışma planı hazırlaması, motivasyonunu güçlü tutmaya çalışması, sorun alanlarını belirleyip yardım alması, stresi azaltabilmek için nefes alma ve kas gevşetme egzersizleri gibi basit ve kolay uygulanabilen yöntemleri öğrenip uygulaması, düzenli uyku ve beslenme alışkanlıklarını sürdürmesi ve yararı birçok çalışmada gösterilen egzersize günlük rutinde mutlaka yer verilmesi gerekli.”

Evde alıştırma yapın

Sınav süresince maske takmak zorunda kalan öğrenciler, özellikle de gözlük kullananlar şimdiden nasıl yapacaklarını düşünüyorlar. Maskeyle nefes almak zor, bazı maskelerin kokusu keskin, gözlük kullananların camının buğulanması sorunu var. Tüm bu detayların da sınava hazırlanırken düşünülmesi gerekiyor.

Bu konuya da değinen Dr. Haluk Aksu şunları söyledi:

“Uzun bir süredir evde oldukları ve maske kullanmadıkları için maskeyle sınav olmak, onları zorlayabilir. Evde maske takarak, deneme sınavı yapmaları sürece uyum sağlamaları açısından faydalı olacaktır.”

Dezenfektana dikkat

Sınavlara girişte dezenfektan uygulaması yapılacak ayrıca adayların yanlarında kolonya, dezenfektan getirmelerine de izin verilecek. Bu ürünlerin keskin kokulu olması, sınavda öğrencileri nasıl etkiler, sorusunu da akıllara getiriyor.

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı/Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Arıkan Ayyıldız, dezenfektan ve kolonya gibi keskin kokulara maruz kalmanın, astımlı çocuklarda ataklara neden olabileceğine dikkat çekti. “Sınav sırasında kapalı ortamlarda bu sıvıların yoğun kullanımı astımı olan çocukları sıkıntıya sokabilir” diyen Ayyıldız, bu nedenle çocuklara dağıtılacak dezenfektanların keskin kokulu olmamasına dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Sınava girecek çocukların dezenfektan, kolonya kullanımını sınıf dışında yaparak sınıfa alınmalarının uygun olacağını dile getiren Doç. Dr. Ayyıldız şu bilgileri verdi: “Astımlı bir çocukta solunumu sıkıntıya sokacak bir durum yaşandığında çocuk ortamdan uzaklaştırılmalı ve ortamın havalandırılması sağlanmalı. Bu çocuklar için acil durumda kullandıkları nefes açıcı inhaler tedavileri yanlarında bulundurmalarına izin verilmeli.”

MEB’in yayınladığı LGS Kılavuzu’nda, astım hastaları için bu konuda nasıl bir önlem alınacağına dair bilgi yok. Ancak aileler, çocuklarının ayrı sınıfta sınav olması ya da onların bulunduğu sınıfta bu ürünlerin kullanılmaması konusunda önlem alınmasını istiyorlar.

Sosyal medyadan uzaklaşın

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu da bu yıl okula, kursa gitmeden evde online yöntemlerle sınava hazırlanan öğrencilerin bir yandan sınav kaygılarını yenmek, diğer yandan salgın endişelerinden kurtulmak için mücadele ettiklerine dikkat çekti. Sınav takvimi değişikliğinin öğrencilerde stres yaratmaması gerektiğini belirten Gazioğlu, öğrencilerin sınavın 27-28 Haziran’da olduğu gerçeğini kabul edip, çalışma ve hedeflerine odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere salgınla ilgili yoğun haber takibi ve sosyal medya iletilerinden uzak durmalarını öneren Gazioğlu, maskeyle sınav uygulamasına da dikkat çekerek, öğrencilerin evde maske takarak alıştırma yapabileceklerini söyledi. Gazioğlu, sınava hazırlık konusunda şu önerilerde bulundu:

- Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atacağınızı madde madde yazın, günlük programınıza uyun.

- Günlük programınızda yapılabilir hedeflere yer verin. Örneğin, her gün üç tam sınav denemesi çözmek gerçekçi bir hedef değildir.

- Eksiklerinize odaklanın ve bunları kapatmaya çalışın. Bol bol soru çözün.

- 21 gün boyunca sınav saatiyle aynı saatte başlamak üzere, aynı sürede deneme çözerseniz, bu sizi daha güçlü kılar.

- Deneme sınavları süresince dikkatinizi dağıtıcı şekilde yiyip içmeyin. Beden ve zihninizi sınava hazırlayın.