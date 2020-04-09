BİST94.3101,16EURO7,36-0,11USD6,76-0,17ALTIN360,480,66
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri MEB EKYS sınav sonuçları bugün açıklanır mı? EKYS sınav sonucu sorgulama
    ABONE OL
    09.04.2020 - 12:08 |

    MEB EKYS sınav sonuçları bugün açıklanır mı? EKYS sınav sonucu sorgulama

    Milli Eğitim Bakanlığı kurum ve kuruluşlarına yönetici seçmek için ÖSYM tarafından 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen EKYS sınavının ardından öğretmenler sınav sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak etmeye başladı. Peki MEB EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB EKYS sınav sonuçları bugün açıklanır mı? EKYS sınav sonucu sorgulama

    15 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MEB EKYS sınavının ardından sınava katılan binlerce öğretmen sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç takvimine göre sınav sonuçlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden EKYS sınav sonuçları sorgulanabilecek.

    EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

    Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

    Sınava, atandığı salonda girmesi,

    Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

    Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

    Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

    Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

    Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

    Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

    Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

    Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

    Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
    ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

    Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs testi pozitif çıkan kişinin yakınlarını sokakta görünce polisi aradılar

    Corona virüs testi pozitif çıkan kişinin yakınlarını sokakta görünce polisi aradılar

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    ePTTAVM ve e-Devlet ücretsiz başvuru ekranı! Ücretsiz maske talebi nasıl yapılır,maske kaç günde gelir?

    ePTTAVM ve e-Devlet ücretsiz başvuru ekranı! Ücretsiz maske talebi nasıl yapılır,maske kaç günde gelir?

    Sıradaki Haber