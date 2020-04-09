MEB EKYS sınav sonuçları bugün açıklanır mı? EKYS sınav sonucu sorgulama

15 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MEB EKYS sınavının ardından sınava katılan binlerce öğretmen sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç takvimine göre sınav sonuçlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden EKYS sınav sonuçları sorgulanabilecek.

EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.