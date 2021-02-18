Melik İsminin Anlamı Nedir? Melik Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Melek çok eski bir tarihe uzanan ve Arapça kökenli bir addır. Müslümanların bildiği üzere aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biri olarak da öne çıkar. Bu doğrultuda Türkçe üzerinden etkili anlamı ve aynı zamanda telaffuzu ile sevilen bir isimdir.



Melik Ne Demek?



Allah'ın isimlerinden biri olması ile beraber birçok kişi bu ismin Türkçe karşılığının ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.



- Bütün kainatın, görülen ve görülemeyen bütün alemlerin tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdarı anlamına gelir.

- Melik mülkün sahibi, saltanat ve mülkü devamlı olan şeklinde ifade edilir.



Genel olarak bu ifadeler Allah'ın ismi olarak nitelenir ve buna göre değerlendirilir. Müslümanlığın en özel isimleri içerisinde gelir.



Melik İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Allah'ın isimlerinden biri olması ile beraber Melik isminin Kur'an'da geçtiğini söylemek mümkün. Aynı şekilde yukarıda verilen anlamları ile doğrudan Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir isimdir. Bu doğrultuda tercih edilecek ve kullanılabilecek en anlamlı ve en özel isimler içerisinde gelmektedir. Bu yüzden en son dönemlerde internetten sık araştırılan ve merak edilen en özel isimler içerisinde bulunuyor.