Mernis Nedir, Ne İşe Yarar? Mernis Adresi Neden Gereklidir?

MERNİS, devletin uyguladığı bir politika olup, Merkezi Nüfus İdare Sisteminin kısaltmasıdır. Devlet burada nüfus sistemi ile alakalı olarak vatandaşın yararına olabilecek yenilikler oluşturmayı ve bu kapsamda teknolojiyi kullanmayı ön görmektedir.



MERNİS Nedir, Ne İşe Yarar?



Devletin vatandaşlarının işlem kolaylığını sağlamak üzere oluşturduğu sistemlerden ve portallardan bir tanesi olan Merkezi Nüfus İdare Sistemi kısa adı MERNİS büyük yenilikleri ve kolaylıkları içermektedir. Bu kolaylıklar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından, evlendirme işlemlerine, ikamet bilgilerinden yerleşim yeri bilgilerine birçok verinin bir veri tabanın da toplanmasını ve bu bilgilerin sistemli bir şekilde kullanılmasını yapılandırmaktadır.



MERNİS Adresi Neden Gereklidir?



MERNİS adresi kişilerin tüm aile, nüfus, soy ve adres bilgilerini içerdiğinden önemli bir sistemdir. Tüm bu kolaylıklara e-devlet otomasyon sistemi üzerinden MERNİS sayesin de ulaşılmaktadır. Vatandaşlara verilen TC kimlik numarası bir bakıma kişinin MERNİS adresi yani numarasıdır. Bu sistem sayesinde aile ilgili tüm kütük bilgilerine ulaşılabilmekte ve gerekli dökümler alınabilmektedir.



Ayrıca adrese dayalı bir sistem olan MERNİS devletin diğer uyguladığı otomasyon sistemleri ile dirsek teması halindedir. Buna bir sınava bile başvurduğumuz da anlayabiliriz. Çünkü sistem nüfus ve adres bilgilerini TC kimlik numarasına girildiğin de otomatik olarak çekmekte ve hazır hale getirmektedir. Yani tüm bilgiler için sadece kimlik numarasının girilmesi yeterlidir. Ayrıca sistem üzerinden vergi ödemeleri de dahil olmak üzere bu sistemi kullanır. Yani bu veri tabanından bilgileri çeker.