Mevlana Kimdir? Kısaca Mevlana'nın Hayatı, 7 Öğüdü Ve Sevilen Sözleri

Mevlana henüz 4 yaşındayken babasından din, filoloji ve felsefe dersleri aldı. Tarih 1214 yılını gösterdiğinde ailesi Bağdat şehrine taşındı. Daha sonra 1218 yılında Konya'ya geldiler. Konya'ya geldiklerinde, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından babası için medrese inşa edilir.



Mevlana Kimdir?



Mevlana, din alimi, felsefeci, tasavvuf ehli, hoşgörünün simgesi olarak kabul edilen ilim insanıdır. Konya'ya geldiklerinde henüz 11 yaşındaydı. Ancak yaşıtları gibi 11 yaşta bilgiden yoksun değildi. Babasının üzerine düşmesi, onun yaşına göre bilgin olmasını sağlamıştı.



Babası vefat ettikten sonra, kendisi 24 yaşındayken akademide ders vermiştir. Eserlerinin hem tümü Farsça diliyle yazılmıştır. Çok nadirde olsa eserlerinin bir kısmında Türkçe, Rumca ve Arapça kullanmayı tercih etmiştir. Şuan eserleri, başta İran, Türkiye ve ABD olmak üzere dünyanın her yerinde okunmaktadır.



Mevlana Hayatı



İlim insanı olarak hayatının da büyük değişimlere her zaman izin veren Mevlana için dönüm noktası, Şems-i Tebrizi ile tanışması olmuştur. Vefat ettiği 1273 yılına kadar Şems ile olan anılarını her zaman dillendirmiş, ilminin büyük çoğunluğunun kendisine borçlu olduğunu dile getirmiştir.



Aynı zamanda derinden üzüntü duyan Mevlana, Şems ile daha fazla vakit geçiremediğinden her zaman yakınmıştır. Mesnevisi Farsça diliyle yazılmış en önemli şiirlerden birisidir. Dünyanın her yerinde öğretilerine saygı duyulmuş, din hocası sıfatından daha çok tasavvuf ilmiyle tanınmıştır.



Mevlana 7 Öğüdü



Mevlana'nın insanlığa verdiği 7 öğüt şu şekildedir.



- Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol.



- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.



- Başkalarının kusuru örtme konusunda gece gibi ol.



- Asabiyet ve hiddet göstermede ölü gibi ol.



- Alçak gönüllülük ve tevazu göstermede toprak gibi ol.



- Hoşgörüde deniz gibi ol.



- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.



Mevlana Sevilen Sözleri



Mevlana'nın 7 öğüdü dışında da birçok güzel sözü vardır. Mevlana'nın en güzel sözlerini şöyle sıralayabiliriz.



'Yarın yaparım deme, bugün de dünün yarınıydı, ne yapabildin?'



'Her şey, neye layıksa ona dönüşür.'



'İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama.'



'Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil.'