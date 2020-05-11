Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yumuşak bir geçişe ihtiyaç var

Kanal 7’de soruları yanıtlayan Selçuk, Avrupa’da 11 ülkede mayıs ayında okulların kısmi ya da tümüyle açıldığını belirterek, “Bizim için de 1 Haziran elbette hedef. Çünkü biz ülkenin normalleşmesini istiyoruz” ifadesini kullandı. Salgında bilimin yol göstericiliğine bakıldığına işaret eden Selçuk, “Bu sırada ‘kesinlikle açılamaz, bir süre daha beklenilsin’ denirse bu iş eylüle kalır. Bazı kademeler örneğin sadece sınav grupları 8 ve 12’ler başlayabilir gibi. Ya da okul öncesi başlayabilir gibi. Rakamlar iyiye doğru gittikçe bizim olumluya doğru bakış açımız gelişiyor. Aniden aylarca kapalı kal, sonra birdenbire resmi bir format içerisinde hemen herkes o gün okula başlasın. Bu biraz zor” diye konuştu.

Bazı ülkelerde okulların açılmasının bölgesel planlandığını söyleyen Selçuk, bu konuda da illerin risklerini içeren bir çalışma yaptıklarını hatırlatarak, “Bu tür bir seçenek oluşursa buna da hazırız” dedi.

Senaryo çalışması

Selçuk, “Bir krizi yönetmekle uğraşıyoruz ama asıl geleceği yönetmek için olası tedbirleri alıp önceden senaryo tabanlı bir çalışma yapıyoruz. İlkokulda, ortaokulda ve lise kademesinde kaç öğrenci var? Sıraları seyreltmek için sınıfları ikiye bölersek ne yapabiliriz? Kaç sıramız var, önümüzdeki yıla kaç sıra siparişi vermeliyiz? Sıraların ihalesi yapılıyor şimdi. Öğrencileri okullara ve sınıflara dağıttığımızda ihtiyaç artmaya başlıyor. Çocuklara çift maske verdiğimizde ne olacak? Maskelerin yerleştirilme biçimi nasıl olacak” dedi.

Selçuk, öğrencilerin kazanması gereken yetkinlik ile televizyon ve internetten aldığı yetkinlik arasındaki farkın yüz yüze eğitimin içeriğini oluşturacağını belirterek, “Dolayısıyla önümüzdeki sene başında bunun tekrarı olacak. Gerekirse cumartesi de olabilir. Hepsinin seçenekleri var” diye konuştu.

Çocuk maskesi

Her öğrencinin LGS’ye kendi okulunda gireceğini söyleyen Selçuk, “Öğrencinin sınava sadece bir velisiyle gelmesini temenni ediyoruz. Öğrencimiz sınava 3-5 kişiyle gelirse okul bahçesi ve çevresi çocuklar için problem olur.

“LGS’ye girecek bir velinin çocuğunun, maske taktığında gözlüğünde buhar oluştuğu” yönündeki durumunun aktarılması, buna benzer detaylar konusunda esneklik sağlanıp sağlanamayacağının sorulması üzerine Selçuk, “Bütün bunları biz kendi çalışmamızı bitirdik ama önümüzdeki hafta Bilim Kurulu ile bir görüşmemiz var. 37 ülkedeki eğitim müşavirlerimizle görüştük, deneyimleri paylaştılar. Küçük çocuklar için ayrı bir maske tipi oluşturmak, gözlük ya da başka türlü konulara nasıl bir çözüm bulunabilirle ilgili Ar-Ge çalışmamız sürüyor” dedi.

‘Rotasyon, tayin yapılacak’

Ortam düzeldiğinde rotasyon ve tayinlerin yapılacağını, bunun rutin bir işlem olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, “’Öğretmenler yatıyor, çalışmıyor’ denirse çok büyük haksızlık olur. Çok emek veriyorlar. Normalde okulda yaptıkları dersten daha fazla çaba harcıyorlar. Çünkü ilk kez karşılaştıkları bir durum” diye konuştu. Öğretmenlerin yazın tatil yapıp yapmayacağı konusunda ise Selçuk, “Yazın öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler devam edecek. Açtığımız hizmet içi eğitim programlarına inanılmaz talep var. Yüz, yüz elli katı başvuru oluyor” dedi.