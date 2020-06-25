Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kovid-19 kongresinde konuştu: Eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Artvin’de Zoom üzerinden “Eğitimde Yeni Normlar: Uluslararası Kovid-19 Kongresi”ne katıldı. Selçuk, şunları söyledi:



YAZ İÇİN PROGRAM: Eğitime ara vermeyi asla düşünmüyoruz ki önümüzdeki süreç yani yaz aylarında da 2 ay boyunca eğitim öğretimin EBA televizyonu ve EBA internet altyapısından devam etmesi noktasında çok büyük bir içerik hazırladık.



MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ: Meslek liselerimizde yaptığımız çalışmalarla da dünyada gerçekten öne çıktık ve kurduğumuz AR-GE merkezleriyle birçok faaliyet yaptık. İzole, koruyucu maskeler, dezenfektanlar, maske üreten makinelerin üretimi, yüksek teknoloji ve yazılım isteyen solunum cihazları üretimi gibi birçok cihaz ve malzemeyi, meslek liselerimiz çok rahatlıkla ürettiler ve meslek liselerinin önemini de milletçe bir kez daha anladık.



OKULLAR AÇILDIĞINDA NE OLACAK?: Milli Eğitim camiası olarak bu süreçte geleceğe dönük perspektifleri de ele aldık. Yani okullar açıldığında hangi önlemler alınacak, hangi yaşta, hangi sınıf seviyesinde, hangi uyum çalışmaları gerçekleştirilecek, telafinin muhtevası ne olacak ve bu telafi yıl boyu nasıl devam edecek? Destekleme yetiştirme kurslarının yapısal olarak dönüştürülmesi nasıl sağlanacak? Öğretmen eğitimi konusunda yaz ayları dahil olmak iki ay boyunca neler planladık? Bütün bunları çok ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşma imkanımız oldu ve daha da ileri çalışmalar yapacağız.



5 milyon öğrenciye tatil ‘arkadaş’ı



Bakan Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan “Arkadaş” adlı tatil kitabının tanıtım toplantısına katıldı. Selçuk, öğrenci, veli ve öğretmenlerin yoğun ilgisi nedeniyle EBA’nın en çok kullanılan eğitim siteleri arasında dünyada üçüncü sıraya yükseldiğine dikkati çekti. Selçuk, “Arkadaş” kitabının da çok özgün olduğunu belirterek, “Bunu ilkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak” ifadesini kullandı. Selçuk, birinci sınıf kitabında “oyun” ve “arkadaşlar”, ikinci sınıf tatil kitabında “sosyal yaşam”, üçüncü sınıf tatil kitabında “merak” ve “macera”, dördüncü sınıfta “iletişim” becerilerinin ağırlıklı olduğunu kaydetti.