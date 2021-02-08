Milli Kültür Nedir? Kısaca Örnekler İle Milli Kültür Öğelerimiz Nelerdir?

Milli kültürün toplum nezdinde kabul görmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerekir. Bununla birlikte milli kültürü koruyup geliştirmek her yurttaşın asli görevleri arasında yer alır.

Milli Kültür Nedir?

Milli kültür, sosyal yaşamdan ekonomiye, ticaretten tarıma kadar uzanan oldukça geniş bir kavramdır. Bununla birlikte edebiyat, sanat, müzik gibi temel sanatlar da milli kültür içerisinde yer alır. Temel öğelerin yanı sıra deyimler, atasözleri, adetler, gelenek ve görenekler de kültürümüzün önemli parçalarını oluşturur.

Kısaca Örnekler İle Milli Kültür Öğelerimiz Nelerdir?

1- Dil:

Milli kültürün olmazsa olmaz parçasıdır. Örneğin yabancı sözcükler yerine bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmak, milli kültüre duyulan saygının bir işaretidir. Aynı zamanda Türkçe eserler kaleme almak ve onları gelecek nesillere aktarmak da büyük önem taşır.

2- Din:

İçinde yaşadığımız topraklarda Türk - İslam kültürü birbirinden sürekli olarak beslenmiştir. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde Müslüman yerine Türk kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü Türk demek Müslüman demektir.

3- Sanat eserleri:

Roman, hikaye ve masal gibi edebi eserlerin yanı sıra deneme, makale ve fıkra gibi düşünce yazılarından oluşan kitaplar da milli kültüre aittir.

4- Tarih:

Türk - İslam kültürü Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanan binlerce yıllık ortak bir tarihe sahiptir.

5- Gelenek Görenekler:

Milli kültürümüzde yer alan belli başlı gelenek göreneklerden en bilinenleri şunlardır: Kız isteme töreni, nişan, söz ve sünnet düğünleri.