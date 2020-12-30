Mislina İsminin Anlamı Nedir? Mislina Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Dilimizde Arapçadan geçmiş olan Mislina ismi kız bebeklere verilmektedir. Ülkemizde kullanılan isimlerden birisi olmasının yanında nadir olarak bulunan isimlerden birisi olmaktadır. Şu anda ülkemizde Mislina ismini kullanan kişi sayısı yaklaşık olarak 2200 olurken, geçtiğimiz bir sene içerisinde 88 aile bebeklerine bu ismi vermeyi uygun görmüşlerdir. İsmin bu kadar az kullanılması sebebi ile çocuklarına az bulunan isimleri vermek isteyen kişiler için iyi bir alternatif olmaktadır.



Mislina isminin Anlamı Nedir?



Yedi uyurların isimlerinden birisi olan Mislina, iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ilki fayda veya yarar olmaktadır. İsmin diğer anlamı ise ortanca veya orta olmaktadır.



Mislina İsmi kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Arapça kökenli isimlerden birisi olan Mislina kendisine Kuran-ı Kerimde de yer bulmaktadır. Mu'minun Suresinin 47. ayetinde yer alan bir isim olmaktadır. Diğer bir yandan bir ismin bebeklere verilebilmesi için sadece Kuran-ı Kerimde yer alması yeterli olmamaktadır. Diğer bir yandan anlamlarının da güzel olması gerekmektedir. Mislina isminin anlamları arasında ise kötü bir anlam bulunmamaktadır.