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    07.02.2021 - 21:18 |

    Movie Ne Demek? İngilizce Olan Movie Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    İngilizce bir kelime olan ''Movie'' anlamı merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Türkçe karşılığı film olan movie sözcüğü televizyonculuk sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin reklam çalışmaları ve sanatsal etkinlikler için hazırlanan kısa filmlere ''movie clip'' adı verilir. Movie ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

    Movie Ne Demek? İngilizce Olan Movie Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Movie kelimesi ile başlayan birçok İngilizce tamlama vardır. Movie Critic (Film eleştirisi), Movie Club (Film Kulübü) ve Movie Collection (Film koleksiyonu) bu tamlamalara örnek olarak gösterilebilir.

    Movie Ne Demek?

    Movie, sinema filmi demektir. Bilgisayarda yer alan videolar için de bu kelime kullanılır.

    İngilizce Olan Movie Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Anlamı film olan movie kelimesi film türlerini tanımlamak için de kullanılır.

    Örnek Kelimeler:

    Horror Movie - Korku Filmi
    Comedy Movie - Komedi Filmi

    Örnek Cümleler:

    1- The comedy movie I watched with my family last night amused us all.
    Dün akşam ailemle izlediğim komedi filmi hepimizi eğlendirdi.

    2- What is your favorite movie genre?
    En sevdiğin film türü hangisi?

     

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