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    HaberlerEğitim Haberleri MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınav tarihi
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    28.05.2020 - 10:45 |

    MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınav tarihi

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Koronavirüs nedeniyle daha önce ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile duyurulan MSÜ sınavının yapılacağı tarihin ardından adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınav tarihi

    MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının ne zaman gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. MSÜ sınavının yapılacağı tarihin belli olmasının ardından şimdilerde MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu araştırma konusu olmaya başladı. Peki MSÜ 2020 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

    MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    14 Haziran tarihinde yapılacak olan MSÜ 2020 sınavının giriş yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu bilgiler kapsamında MSÜ sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

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