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    HaberlerEğitim Haberleri MSÜ sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu?
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    05.05.2020 - 09:58 |

    MSÜ sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdikten sonra binlerce öğrenci ve velinin merak içerisinde beklediği MSÜ sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

    MSÜ sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu?

    Milli Savunma Üniversitesi sınavları ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Mayıs ayı normalleşme planı ve herkesin merak içerisinde beklediği YKS, LGS ve MSÜ sınavlarının gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki MSÜ sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte Milli  Savunma Üniversitesi Sınavının gerçekleştirileceği o tarih...

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

    Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek, "Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler, ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek." değerlendirmesini yaptı.

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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