Muhtasar Ne Demek? Muhasebede Muhtasar Terimi Ne Anlama Gelir?

Özellikle işverenleri ilgilendiren bir vergi türü olması ile beraber, bu konuda yapılacak beyanname kapsamında ön plana çıkar. Mutlaka tamamlanması ve uygulanması gereken bir beyanname olması ile beraber, pek çok kişi muhtasar ne demek internet üzerinden de öğrenmeye çalışıyor.



Muhtasar Ne Demek?



İşverenler veya vergi tevkifatı yapanlar tarafından, kesilen verginin matrahları ile vergi dairesine beyan edilmesine muhtasar denmektedir. Aynı zamanda bir beyanname olarak da ön plana çıkıyor. Diğer taraftan stopaj usulü bir vergilendirme şekli olarak da ifade etmek mümkün. Bu sebepten dolayı muhtasar esas borçlarının yerine, vergi sorumlusu kim ise ondan talep edilir. Bu bağlamda yerine getirilmesi ve tamamlanması gereken en önemli beyannameler içerisinde yer alır.



Muhasebede Muhtasar Terimi Ne Anlama Gelir?



Muhasebe muhtasar terimi aynı zamanda muhtasar beyannamesi olarak da ifade edilir. Kelime anlamı üzerinden bakıldığı vakit kısa veya özet şeklinde tabir edilir. Bu işlem gelir vergisinin beyanında kullanılan beyanname türleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle gelir vergisinin 84. maddesine bağlı kalınmak suretiyle, muhtasar beyannamesini ilişkin hususlar dile getirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile beraber muhasebe muhtasar beyannamesi vergi sorumlusu kapsamında gelebilir. Bu doğrultuda belli başlı kişi ya da kurumlar muhtasar beyannamesi verme mecburiyetindedir.



- Ticaret şirketleri

- İş ortakları

- Serbest meslek erbapları

- Dernek ya da vakıflar

- Zirai kazanç elde etmek ile beraber aynı zamanda bilanço hesabına tabi tutulan çiftçiler

- Kamu idareleri ve kuruluşları

- Yatırım fonu yöneticileri

- İktisadi kamu kuruluşları



Yukarıdaki gruplardan herhangi birine dahil olan kişi ya da kişiler mutlaka muhasebe muhtasar beyannamesini vermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda esas borçlunun yerine muhtasar beyannamesi vergi sorumlusu olan kişi tarafından verilir.



Tabii bu bağlamda muhtasar beyannamesini hesaplanması da büyük bir öneme sahiptir. Bu hesaplanma gerçekleştirirken herhangi bir şirket bünyesindeki çalışan sayısı ile beraber şirket aylık kira bedeli ön plana çıkarılır. Aynı zamanda şirkette çalışan kişilerin asgari ücret ile beraber bu ücret üzerindeki çalışanlar kapsamında miktar hesaplamaya dahil edilir. Bu bağlamda tabloya göre muhtasar beyannamesi ele alınır ve hesaplama işlemi yapılır. Çıkan sonuç üzerinden ise muhasebe muhtasar beyannamesi verilir.