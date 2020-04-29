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    29.04.2020 - 21:54 |

    Muhteva Ne Demek? Tdk'ya Göre Muhtevalı Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Muhteva kelimesi eski dönemlerde daha sık kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar günümüzde fazla değerlendirilmese bile amaca bağlı olarak kullanılabilmektedir. Peki, muhteva ne demek? TDK'ya göre muhtevalı kelimesinin anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Muhteva Ne Demek? Tdk'ya Göre Muhtevalı Kelimesinin Anlamı Nedir?

    TDK üzerinden ele alındığında muhteva kelimesi, ‘Bir şeyin içindeki ya da içerik’ anlamı ile beraber karşılıklı buluyor. Bu anlamı ile beraber gündelik yaşam içerisinde ele almak ve kullanmak mümkün.

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    Herhangi bir konu veya nesnenin içeriği ile ilgili anlam bütünü muhteva olarak geçmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

    ‘’Nesir olarak Naima Tarihi’ni hem Muhteva hem ifade bakımından beğenirim.’’ B. Felek

    Burada anlatılmak istenen verilmiş olan tarihin içeriği ile beraber ifadesi olarak ele almak mümkün.

    TDK'ya Göre Muhtevalı Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Muhteva kelimesi ile beraber TDK’ya göre muhtevalı sözcüğü de bulunmaktadır.

    Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman muhtevalı kelimesi, ‘içerikli’ şeklinde ifade ediliyor. Yani herhangi bir durum ya da nesne ve konunun içeriği olması anlatılmaktadır. Bu durum hem gerçek anlamı ile hem de mecazi olarak iyi ya da kötü bir içerik olması şeklinde dile getirir.

    Muhteva kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle eski edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda kullanılan bir sözcüktür. Günümüze etkinliğini her ne kadar kaybetmiş olsa bile, hala Türkçe içerisinde geçerli olan sözcüklerden biridir.

     

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