Müşfik Ne Demek? Tdk'ya Göre Müşfiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müşfik, Arapça kökenli ve sıfat olarak kullanılan bir sözcüktür. Müşfik dilimize Arapçadan gelmekle birlikte sevecen, şefkatli manasına gelmektedir.



Müşfik Ne Demek? TDK’ye Göre Müşfiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Müşfik sözcüğü incelendiğinde Arapça “şfḳ” kökünden gelen “müşfik” şefkatli yani şefkat gösteren kelimesinden alıntıdır. Arapçada “işfāḳ” şefkat gösterme sözcüğünden türetilmiştir.



Müşfik sözcüğü duyulduğunda insanda iyi bir kelime değilmiş gibi bir izlenim bıraksa da aslında kelimenin anlamı öğrenildiğinde öyle olmadığı ortaya çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu kendi sitesinde müşfik sözcüğünü arapça kökenli ve sıfat şeklinde kullanılan bir sözcük olduğunu belirtmiştir. Ve bu müşfik sözcüğünü “sevecen” olarak açıklamıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumu kendi sitesinde müşfik sözcüğü için Ömer Seyfettin’den şu örneği bizlere sunmuştur; “Annem müşfik takdirle saçlarımı okşadı.”



Müşfiklik sözcüğünün manası ise Türk Dil Kurumu’na göre sevecenlik manasındadır. Müşfiklik sözcüğü burada dil bilgisi bakımından isim halini almış ve o şekilde kullanılmaktadır. Müşfiklik sözcüğü ise Haldun Taner’in şu cümlesi ile örneklenmiştir;

“İçindeki büyük sevi kaynağında aşk kadar üstelik ondan da çok sevecenlik vardır." Sevecenlik, koruyarak ve acıyarak sevme, şefkat şeklinde açıklanır.