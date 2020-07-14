Muson İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Muson İkliminin Özellikleri Nelerdir?

Muson iklimi, kış mevsiminin kurak ve soğuk olduğu, yazların ise ılık ve yoğun şekilde yağmurlu olduğu iklim tipine verilen isimdir. Savan iklimiyle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Sıcaklık ortalaması tüm yol boyunca 10 derece üzerindedir. Ortalama yıllık yağış miktarları 1000-1500 mm arasında değişir. Fakat kıyı kesimlerde bu durum 12000 mm'ye kadar yükselebilir.



Muson İklimi Nedir?



Muson, tropikal iklimle savan iklimle benzerlik gösteren, bol yağmurlu iklim çeşididir. Asya kıtasında görülen iklim tipi, bitki örtüsüyle ünlüdür. Muson ikliminde görülen bitki örtüsü, Muson bitki örtüsü veya ormanlarıdır. İklimin oluşmasında, denizler ve karalar arasındaki yıllık basınç ve sıcaklık farkları etkilidir. Yağış iklimi olsa da yağış rejiminin düzenli olduğu söylenemez.



Muson İklimi Nerelerde Görülür?



Muson iklimi, Asya'nın belli bölümlerinde görülen iklim tipidir. Başta görüldüğü ülkeler şu şekilde sıralanır. Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Güney Kore, Çin ve Japonya’dır. Ayrıca Endonezya, Avustralya'nın kuzey kıyıları, Tayland ve Madagaskar Adası Muson iklim tipinin görüldüğü diğer bazı yerlerdir.



Muson İklimi Özellikleri Nelerdir?



Muson ikliminin genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor.

- Yazlar yağışlı, kışları ise kuraktır. Yağış rejimleri düzensizdir.



- Kurak ve yağışlı mevsimi belirleyen faktör, esen muson rüzgarlarıdır. Kış mevsiminde karadan denize doğru eserken, yaz mevsiminde denizden karaya doğru eser.



- Ortalama yağış miktarı yıllık bazda 1000-15000-2000 mm civarında değişebilir. Bazı kıyı bölgelerde bu miktarla 10000-12000 mm'ye kadar yükselebilir. (Çerapunçi-Hindistan)



- Muson ikliminde yağış miktarları yükselti farkında göre değişim gösterir. Yüksek alanlar her daim daha fazla yağış alırlar.



- Dünyanın en fazla yağış alan yeri de bu iklim tipinin görüldüğü Muson Asya'dır.



- Bu iklim içerisinde yer alan adalar her mevsim yağış alırlar. Yağış rejimlerinin düzenli olduğunu söylemek mümkündür.



- Bitki örtüsü, yaz aylarında geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Kışın savanlar ortaya çıkar.



- Muson iklimini Savan iklim tipinden ayıran en önemli faktör, yaz mevsiminde düşen yağış miktarıdır. Yağış azaldıkça Muson iklimi etkisini kaybederek Savan iklime doğru evrilmeye başlayabilir. Bu yüzden Muson iklimi için en önemli şey yaz yağmurları denilebilir.