Mustafa Kemal Atatürk Kimdir? Kısaca Atatürk'ün Hayatı Ve En Bilinen Sözleri

Her ne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını sayfalarca yazmak gerekse bile, kısaca hayat hikâyesinden bahsetmek mümkün. Atatürk'ün nerede doğdu ve neler yaptığı ile beraber anne ve babası, yaptıkları gibi pek çok bilgiye sahip olabilirsiniz.



Mustafa Kemal Atatürk Kimdir?



1881 yılında Selanik'te doğan Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza efendidir. Annesi ise Zübeyde hanımdır. İlkokul eğitimini mahalle mektebi ile Şemsi Efendi’de gerçekleştiren Atatürk, Selanik Mülkiye rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi ortaokul eğitiminin ardından Lise eğitimini Selanik askeri idadisinde tamamlamıştır. Daha sonra harp okulu ve harp akademisinde üniversite eğitimini tamamlayarak askerlik hayatına başlamıştır. Askeri Rüştiye okuluna devam ederken matematik öğretmeninin ona Kemal adını vermesi ile beraber, o andan itibaren ismi Mustafa Kemal olarak kalmıştır.



Özellikle Çanakkale'de kazandığı zafer ile I. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk, bu savaş ile beraber tüm dünya tarafından tanınmasıyla tarihe geçmiştir. I. Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasıyla vatan topraklarının paylaşılacağını gören Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ilk ateşini yakmıştır. Ardından Amasya, Sivas ve Erzurum kongreleri ile beraber Anadolu’nun pek çok farklı yerinde ordunun toplanmasına liderlik etmiş ve ülkeyi mücadele için hazır hale getirmiştir.



Kısaca Atatürk'ün Hayatı



23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına olanak tanıyan Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin birçok farklı cephesindeki mücadele için Başkomutanlık etmiştir. 5 Ağustos 1921'de meclis tarafından Başkomutanlık verilen Atatürk, Sakarya Savaşı'nın kazanılmasındaki eşsiz başarısı ile beraber, Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesiyle şereflendirilmiştir.



Büyük Taarruz ile beraber Anadolu topraklarının yeniden kazanılmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olması ile beraber, 1934 senesinde Gazi Mustafa Kemal'e soy isim olarak ‘Atatürk’ layık görüldü. Arkasında pek çok eser, kitap, devrim ile kocaman bir ülke bırakan Atatürk, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Aynı zamanda pek çok sözü ile de tarihte yer alır.



‘’Beni görmek demek yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.’’



‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.’’



‘’Beni Türk doktorlarına emanet edin.’’



‘’Geldikleri gibi giderler.’’