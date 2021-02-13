13.02.2021 - 02:34 |
Mutabakat Ne Demek? (Tdk) Mutabakat Muhtırası, Zaptı Ve Metni Nedir?
Mutabakat kullanımı bakımından oldukça yaygın bir kelimedir. Özellikle bu kelime mahkemede taraflar arasında kullanılır. Bu kelime bu yüzden de bir hukuk kelimesi olarak bilinir. Tabi ki de hukuk ile ilgisi olmayanların pek de kullanmadığı bir kelimedir. Fakat anlamı bakımından bilinirse sadece hukukta kullanılan bir kelime olmadığı da bilinir. Bu nedenle mutabakat ne demek gibi soruları sizler için derledik.
Mutabakat kelimesi söylenmesi bakımından zordur. Bunun nedeni kelime kökeninin Türkçe olmamasından kaynaklanır. Kelime özü bakımından Arapçadır. Bu nedenle telaffuzu da bir bakıma zor olabilmektedir. Buna rağmen anlamı bakımından çok işlevsel bir kelimedir.
Mutabakat Ne Demek? (TDK)
Bir konuda iki taraf arasında sağlanan uzlaşmaya mutabakat denir. Yani genel anlamda hukuksal süreçlerde kullanılmasının sebebi de budur. Dava açan ve dava açılan taraflar arasında mutabakat sağlanırsa dava kapanır.
Mutabakat Muhtırası, Zaptı ve Metni Nedir?
Tüm bu kavramlar hukuk ile alakalıdır. Taraflar arasında mutabakat sağlanması adına atılan imzalar bu belgelerdir. Mutabakatın resmi bir hale getirilmesi için bu belgeler her daim kullanılır.