Mutabakat Ne Demek? (Tdk) Mutabakat Muhtırası, Zaptı Ve Metni Nedir?

Mutabakat kelimesi söylenmesi bakımından zordur. Bunun nedeni kelime kökeninin Türkçe olmamasından kaynaklanır. Kelime özü bakımından Arapçadır. Bu nedenle telaffuzu da bir bakıma zor olabilmektedir. Buna rağmen anlamı bakımından çok işlevsel bir kelimedir.



Mutabakat Ne Demek? (TDK)



Bir konuda iki taraf arasında sağlanan uzlaşmaya mutabakat denir. Yani genel anlamda hukuksal süreçlerde kullanılmasının sebebi de budur. Dava açan ve dava açılan taraflar arasında mutabakat sağlanırsa dava kapanır.



Mutabakat Muhtırası, Zaptı ve Metni Nedir?



Tüm bu kavramlar hukuk ile alakalıdır. Taraflar arasında mutabakat sağlanması adına atılan imzalar bu belgelerdir. Mutabakatın resmi bir hale getirilmesi için bu belgeler her daim kullanılır.