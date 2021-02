Mutluluk Nedir? Felsefe Ve Psikoloji'de Mutluluk Nasıl Tarif Edilir?

Her insanı mutlu eden şeyler diğerine göre farklılık gösterir. Bu da mutluluk kavramın çok farklı şekillerde tanımlanmasına olanak tanımıştır.



Mutluluk Nedir?



Saadet sözcüğüyle eş anlamlı olan mutluluk, memnun, keyifli, hoşnut olmak duygularının geneline verilen isimdir. Mutlu olduğumuzda gülümseriz. Gülerken seretonin ve dopomin hormonları salgılanır. Bu da kişinin çok daha enerjik hissetmesini ve olaylara daha pozitif yaklaşmasını sağlar.



Felsefe Ve Psikolojide Mutluluk Nasıl Tarif Edilir?



Her filozof bilgi, zaman, mutluluk gibi evrensel kavramları açıklarken savunduğu felsefenin ilkelerine sadık kalmıştır. Antik Yunan filozoflarından Sokrates'e göre mutluluk, bilmemektir. Kişi var oluşuna ve kainata dair ne kadar çok bilgi sahibi olursa aynı oranda mutsuz olur. Sokrates'in öğrencisi Platon da bu görüşü destekler nitelikte diyaloglar ve pasajlar kaleme almıştır.



Aristoteles'e göre ise mutluluk ile erdem aynı anlama gelen iki kavramdır. Mutluluğu ''iyi yaşamak'' ilkesi üzerinden tanımlayan Aristoteles'e göre, kişi ancak erdemli bir yaşam sürerse tam anlamıyla mutlu olabilir.



Nihilist filozoflar ise mutluluğu uyku hali olarak tanımlanmıştır. Onlara göre mutsuzluğun temel nedeni de bilinç sahibi olmaktır. Arthur Schopenhauer bir kitabında insanın en mutlu olduğu anında uykuya daldığı an olduğunu yazmıştır.



Mutluluk, sosyolojide bireysel - toplumsal mutluluk olarak ikiye ayrılmıştır. Psikolojide ise kısa süreli mutluluk (sevinç), ansal mutluluk (neşe) ve uzun süreli mutluluk (huzur) gibi tanımlar mevcuttur.