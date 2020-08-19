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    HaberlerEğitim Haberleri Nakiller devam ediyor
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    19.08.2020 - 07:00 |

    Nakiller devam ediyor

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının alınması devam ediyor. Başvurular 21 Ağustos’ta sona erecek.

    Nakiller devam ediyor

     

    İkinci nakil sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek. İkinci nakil sonuçlarına “meb.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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