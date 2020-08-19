Nakiller devam ediyor

İkinci nakil sonuçları 24 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek. İkinci nakil sonuçlarına “meb.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.