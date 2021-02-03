Nato Nedir? Nato Ülkeleri (Üyeleri) Kimlerdir? Türkiye Hangi Yılda Nato'ya Üye Olmuştur?



Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruyabilmek amaçlı NATO kuruluşu ön plana çıktı. İçerdiği birtakım maddeler ve kriterler ile beraber, her geçen yıl üye sayısını güçlendirmeye devam eden bir kuruluştur.



Nato Nedir?



Merak edilen sorular içerisinde NATO nedir geliyor. Nato uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı teşkilatı olarak öne çıkar. İngilizce anlamı ile ise, ‘North Atlantic treaty organization’ biçiminde ifade edilmektedir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluştur. Kuruluşundan itibaren farklı yıllarda başka ülkelerin de katılımı ile beraber, anlaşmaya imza atan ülkeler bağlılık sözü vermiş olur.



Milletlerin demokrasisini ilkeleri ve fert hürriyetlerini, hukukun hükümdarlığını, ortak mirası ve uygarlıkları korumak amaçlı bir topluluktur. Bu doğrultuda NATO üyesi olan herhangi bir ülke adına zararlı bir durum ortaya çıkar ise, gerekli kriterler doğrultusunda NATO üyesi ülkeler destek sağlar.



Nato Ülkeleri (Üyeleri) Kimlerdir?



NATO ülkeleri 1949 yılında kurulması ile beraber farklı zaman dilimlerinde artış gösterdi. Bu doğrultuda Nato'yu kuran ülkeler şunlardır; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Norveç ve Portekiz’dir. Daha sonra 1951 yılında Yunanistan ve Türkiye NATO üyesi oldu.



Hemen arkasından 1954 yılında Batı Almanya NATO’ya üye oldu. Bu doğrultuda sayısı 15'e çıkan NATO ülkeleri, ileriki yıllarda sürekli olarak artış göstermeye devam etti. Hatta bu üyelik 2009 yılına kadar devam etti. En son Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya dahil olmak ile beraber şu an 30 üyesi bulunuyor. Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu ile beraber farklı kıtalardan ülkelerin de yine NATO üyesi olduğunu dile getirmek mümkün.



Türkiye Hangi Yılda Nato'ya Üye Olmuştur?



Türkiye NATO'ya üye olan ilk ülkeler içerisinde yer almaktadır. Özellikle ülke çıkarlarını korumak ve dünya çapında barışı savunmak amaçlı, NATO'nun teklifini kabul eden Türkiye, 1951 yılında üye oldu. Aynı sene Türkiye ile beraber Yunanistan da Nato üyesi bir ülke haline geldi. 1951 yılından bu yana yaşanan birçok farklı olay karşısında Türkiye NATO ülkelerine destek verirken, Nato üyesi ülkeler de Türkiye'ye farklı durumlar için destek sağladı.