Never Mind Ne Demek? İngilizce Never Mind Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Never mind kelime kelime ele alınacak bir cümle değildir. Yani yan ayana gelince çıkan anlam ile ayrı ayrı gelince çıkan anlam çok farklıdır. Bu tarz cümlelere kalıp denir. Never mind da bu kalıplardan bir tanesidir.

Never Mind Ne Demek?

Öncelikle never mind kalıbının karşılığı Türkçe birçok kelimede var. Bunlardan en bariz olanı boş verdir. Boş ver kelimesinin çevirisi never mind olarak yapılabilir. Buna ek olarak salla gitsin de çeviri olarak kullanılabilir.

İngilizce Never Mind Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Never mind genelde unut gitsin anlamını taşır. Yani Türkçe karşılığı pek çoktur. Bir konuda bir şey söylemekten vazgeçince kullanılabilir. Boş ver gitsin anlamında İngilizcede olduğu gibi Türkçede kullanılmaz.