08.02.2021 - 16:30 |
Never Mind Ne Demek? İngilizce Never Mind Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
İngilizce never mind en sık kullanılan kalıplardan bir tanesidir. Never mind bir kalıptır. Yani bire bir çevirisi yapılmaz. Yapılsa bile farklı bir anlam çıkmaktadır. Bu bakımdan İngilizcede en sık kullanılan kalıbın Türkçe karşılığı da bulunmaktadır. Bu nedenle never mind ne demek, Türkçe karşılığı nedir gibi soruları sizler için derledik.
Never mind kelime kelime ele alınacak bir cümle değildir. Yani yan ayana gelince çıkan anlam ile ayrı ayrı gelince çıkan anlam çok farklıdır. Bu tarz cümlelere kalıp denir. Never mind da bu kalıplardan bir tanesidir.
Never Mind Ne Demek?
Öncelikle never mind kalıbının karşılığı Türkçe birçok kelimede var. Bunlardan en bariz olanı boş verdir. Boş ver kelimesinin çevirisi never mind olarak yapılabilir. Buna ek olarak salla gitsin de çeviri olarak kullanılabilir.
İngilizce Never Mind Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Never mind genelde unut gitsin anlamını taşır. Yani Türkçe karşılığı pek çoktur. Bir konuda bir şey söylemekten vazgeçince kullanılabilir. Boş ver gitsin anlamında İngilizcede olduğu gibi Türkçede kullanılmaz.