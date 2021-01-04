Nihan İsminin Anlamı Nedir? Nihan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Köken olarak Nihan Farsçaya uzanır. Ancak Türkçede oldukça eski dönemden beri bulunan ve yerleşik olarak kullanılan isimlerden biridir. Gündelik yaşamda kelime anlamı üzerinden çok değerlendirilmeyen Nihan, özellikle kız çocukları için oldukça hoş bir isim olarak öne çıkar.



Nihan Ne Demek?



Farklı kelimeler üzerinden ifade edilse bile ortak olarak Nihan adı belli bir anlam taşımaktadır.



- Gizli ve saklı

- Bulunmayan

- Görünmeyen



Özellikle kız çocukları adına telaffuzu ve okunuşu eşliğinde değerlendirilebilecek en güzel isimlerden biridir. Türkçede çok fazla öne çıkan bir isim olduğundan dolayı tek başına veya başka isimler üzerinden de bir araya getirmek mümkün. Aynı zamanda anlamı açısından da güzel bir isim olduğunu gösteren adlardan biridir.



Nihan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak konularından biri de Nihan isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle son dönemlerde Nihan isminin anlamı birçok anne ve babanın ilgisini çekmiş durumda ve internet üzerinden de oldukça fazla araştırıyor. Eğer henüz bir karar vermemiş iseniz kız çocuğunuz için güzel bir isim olarak Nihan adını düşünebilirsiniz.