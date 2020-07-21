Niteleme Sıfatı Nedir? Cümle Örnekleri İle Niteleme Sıfatı Konu Anlatımı

Birçok farklı sıfat çeşidi bulunmaktadır. Her bir sıfat herhangi farklı bir olguyu ya da olayı etkin şekilde detaylı anlatabilmenin imkanını sağlar. Bu doğrultuda sıfatlar içerisinde niteleme sıfatının da görevi ve kullanımı oldukça büyüktür. Farklı cümleler üzerinden niteleme sıfatını daha iyi anlayabilir ve görevini öğrenebilirsiniz.

Niteleme Sıfatı Nedir?

Öncelikle niteleme sıfatı nedir bununla başlamak gerekir. Varlıkların nasıl olduklarını gösteren ve varlıkları niteleyen sıfatlar niteleme sıfatı olarak bilinmektedir. Genelde sıfat türlerini ortaya çıkarabilmek için belli başlı bazı sorular cümle içerisinde yöneltilir. Niteleme sıfatı açısından ise cümle içerisinde isme, ‘nasıl’ sorusunu sormak niteleme sıfatına ortaya çıkaracaktır. Böylece renklerini, durumlarını ve biçimlerini ortaya çıkarma konusunda kullanılan sıfat rahat şekilde anlaşılabilir. Genelde herhangi bir varlığın durum ve biçim ile beraber renkleri niteleme sıfatı üzerinden etkin şekilde ortaya çıkarır. Böylece iki veya üç kelime üzerinden niteleme sıfatı kullanılabilirken, aynı zamanda bir cümle içerisinde de bütün olarak ele alınabilmektedir. Özellikle bir roman ya da hikaye ile beraber bir makale ele alırken niteleme sıfatı büyük bir öneme sahiptir.

Cümle Örnekleri ile Niteleme Sıfatı Konu Anlatımı

Genel olarak varlıkların durumunu, biçimini ve renklerini daha iyi şekilde anlatabilmek için niteleme sıfatları kullanılır. Cümle içerisinde niteleme sıfatı örnekleri vererek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Öncelikle varlıkların durumunu niteleme sıfatı ile anlatmak için bir örnek vermek gerekirse; ‘’Bu tembel öğrencinin gerçekten hiç çalışmaya niyeti yok.’’ ‘’Benim için temiz ev çok önemlidir.’’

Görüldüğü üzere, ‘tembel öğrenci’ ve ‘temiz ev’’ burada niteleme sıfatı olarak varlıkların durumlarını belirtiyor. Şimdi bir de varlıkların biçimleri üzerinden örnek vermek gerekirse; ‘’Bu uzun dağ kilometrelerce sürüyor.’’ ‘’Kız oval yüz hatlarına sahipti.’’

Bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere, ‘uzun dağ’ ve ‘oval yüz’ varlıkların biçimlerini etkin şekilde belirtmektedir. Son olarak bu konuda niteleme sıfatı ayrıca varlıkların renklerini de açık şekilde anlatma imkanı sağlar. ‘’Bugün mavi gök beni benden aldı.’’ ‘’Er geç o da kara toprak ile tanışacak.’’

Aynı şekilde, ‘mavi gök’ ve ‘kara toprak’ kelime grupları cümle içerisinde varlıkların renklerini açık şekilde anlatmaktadır. Bu gibi daha cümle içerisinde ya da kelime grubu olarak birçok farklı örnek vermek mümkündür. Önemli olan varlıkların biçimleri ve renkleri ile beraber durumlarını etkin şekilde anlatmaktır. Bu doğrultuda isim üzerinden, ‘nasıl’ sorusunu yönelterek doğru şekilde niteleme sıfatına ortaya çıkarabilirsiniz. Kendiniz de farklı örnekler oluşturarak niteleme sıfatını daha iyi anlayabilirsiniz.